In der Nacht auf den heutigen Donnerstag, 26. November, und heute selbst schneit es in vielen Regionen Österreichs - und das teils kräftig. Dementsprechend wird mit zweithöchster Stufe gewarnt. Nur ein Bundesland ist ausgenommen.

Der erste größere Wintereinbruch der Saison steht Österreich unmittelbar bevor. Während es in manchen Teilen bereits über Nacht etwas geschneit hat, wird die Front in den kommenden Stunden in Richtung Nordosten weiterziehen – und für weiße Landschaften bis hinunter nach Wien sorgen. Eine Karte zeigt dabei genau, wo wie viel Schnee fallen soll: Neue Schnee-Karte für Österreich: Wo wie viel fällt und wann es beginnt.

Warnkarte zeigt: So steht es um die Schnee-Situation in Österreich

Vor allem aufgrund des recht frühen Wintereinbruchs im Nordosten des Landes hat auch die GeoSphere Austria eine größere Warnung für die Bundeshauptstadt Wien und den Ballungsraum rundherum ausgerufen. Dort wird mit der zweithöchsten Stufe gewarnt: Schnee-Warnung für Österreich: Wo es jetzt bis ins Flachland weiß wird. Die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale gehen dabei noch einen Schritt weiter. In insgesamt acht Bundesländern hat man zumindest teilweise die zweithöchste Warnstufe ausgerufen – in dem Fall Warnstufe Rot. Kurios dabei: Ein Bundesland ist fast komplett grün. In Vorarlberg wird es in tiefen Lagen nämlich teilweise bei Regen bleiben und auch sonst kommt dort nicht so viel Schnee zusammen. Wie schaut es jetzt aber in den übrigen Bundesländern und Regionen aus?

©uwz.at In acht Bundesländern warnt die österreichische Unwetterzentrale zumindest teilweise mit Rot.

Sonnenanbeter oder Schneefan: Welches Wetter bevorzugst du? Frühling, wenn die ersten Blumen blühen. Sommer: Der Sprung ins kühle Nass gehört dazu. Nichts geht über einen Herbstspaziergang durchs bunte Laub. Winter: Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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So viel Schnee soll in Österreich jetzt fallen

In den orange bewarnten Gebieten rechnet man seitens der Experten mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee bis ins Flachland hinunter – so etwa in Unterkärnten und der Südsteiermark bis ins südliche Burgenland sowie vom Inntal (Tirol) bis ins Innviertel (Oberösterreich). In jenen Gebieten, wo man mit roter Farbe warnt, werden es wohl zehn bis 15 Zentimeter werden. Betroffen davon sind Osttirol, Oberkärnten, die Regionen vom Mur- und Mürztal (Steiermark) bis nach Niederösterreich und Wien sowie das Alpenvorland von Salzburg und Oberösterreich. Lokal sind auch 20 Zentimeter, im Raum Sillian (Osttirol) sogar bis zu 30 Zentimeter möglich.

So läuft das Schnee-Ereignis in Österreich jetzt ab

Während der Schnee in den Donnerstagvormittagsstunden den Osten des Landes erreicht, wird er zu dieser Zeit im Süden schon wieder langsam nachlassen. Davor sind dort aber noch kräftige Schneeschauer möglich. Bis zum Abend hin wird es von Nordtirol über Salzburg und Oberösterreich bis nach Wien und in den Nordosten aber noch verbreitet – und ebenfalls teils kräftiger – schneien. Auswirkungen dürfte das vor allem auf die Verkehrssituation in den betroffenen Regionen haben. Dementsprechend hat sich die ASFINAG etwa auch schon bereitgemacht, um im Fall der Fälle zum Großeinsatz ausrücken zu können: Schnee im Anmarsch auf Österreich: ASFINAG bereitet sich auf Großeinsatz vor.