Ein Wintereinbruch, der mehrere Zentimeter Schnee bis ins Flachland bringt, hat große Teile Österreichs derzeit fest im Griff. Auf mehreren Straßen gilt aktuell Schneekettenpflicht. Wo das der Fall ist, erfahrt ihr hier bei uns.

In vielen Orten Österreichs liegt der Schnee, der von Mittwoch auf Donnerstag und am heutigen Donnerstag selbst angekündigt war, bereits zentimeterdick. Wie viel insgesamt wo kommen soll und wie sich das Ereignis noch weiterentwickelt, erfahrt ihr übrigens hier: Neue Schnee-Karte für Österreich: Wo wie viel fällt und wann es beginnt. Die großen Wetterdienste hierzulande rund um GeoSphere Austria und UBIMET haben jedenfalls Warnungen der teils zweithöchsten Stufe ausgerufen. Grund dafür ist unter anderem der recht frühe Wintereinbruch bis in tiefe Lagen in Teilen des Landes. Alles dazu hier: Rote Schnee-Warnung in 8 Bundesländern: Nur hier leuchtet Österreich grün.

Wo Schneeketten in Österreich jetzt Pflicht sind

Mit dem ersten größeren Wintereinbruch des Jahres, der auch bis ins Flachland vordringt, kommt auch die Schneekettenpflicht großflächig wieder nach Österreich zurück. Wie man auf der Seite des ÖAMTC sehen kann, wurde auf zahlreichen Straßen eine solche ausgerufen. Es herrscht teils Schneefahrbahn. Wir haben in der folgenden Infobox für euch den Überblick über die Straßen, die von der Schneekettenpflicht betroffen sind (Stand 9.50 Uhr).

Hier in Österreich gilt jetzt Schneekettenpflicht: Für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen: B23 Lahnsattelstraße zwischen Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde und Rohr im Gebirge

B110 Plöckenpass Straße zwischen Kötschach und Staatsgrenze

B162 Lammertal Straße im Gemeindegebiet von Scheffau am Tennengebirge Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen: S6 Semmering Schnellstraße zwischen Neunkirchen und Maria Schutz

B99 Katschberg Straße zwischen Gemeinde Untertauern und Tweng

B161 Pass-Thurn-Straße im Gemeindegebiet von Jochberg

B164 Hochkönig Straße zwischen Gemeinde Dienten am Hochkönig und Maria Alm am Steinernen Meer

B164 Hochkönig Straße im Gemeindegebiet von Leogang

L3 Wildschönauer Straße zwischen Gemeinde Wörgl und Wildschönau

L101 zwischen Gemeinde Annaberg und Mitterbach am Erlaufsee

L112 Rauriser Landesstraße im Gemeindegebiet von Taxenbach

L198 Lechtalstraße zwischen Gemeinde Lech und Klösterle

Embacher Landesstraße im Gemeindegebiet von Lend

L5217 zwischen Gemeinde Lilienfeld und Rabenstein an der Pielach

Hainfeld beim Gerichtsberg

L273 Eschenauer Landesstraße in Taxenbach

B15 Mannersdorfer Straße zwischen Gemeinde Donnerskirchen und Hof am Leithagebirge

B100 Drautal Straße im Gemeindegebiet von Strassen

B161 Pass Thurn Straße im Gemeindegebiet von Mittersill

B178 Loferer Straße zwischen Gemeinde Kirchbichl und Itter

L5217 zwischen Gemeinde Lilienfeld und Rabenstein an der Pielach

L5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach Für alle Fahrzeuge: LB21 über den Ochsattel und Gscheid, LB23 über den Lahnsattel

B90 Nassfeld Straße von Tröpolach bis zur Staatsgrenze

B99 Katschberg Straße zwischen Mühlbach und der Katschberghöhe im Gemeindegebiet von Rennweg am Katschberg

B99 Katschberg Straße im Gemeindegebiet von Sankt Michael im Lungau

B110 Plöckenpass Straße zwischen Kötschach und der Staatsgrenze

B162 zwischen Abtenau und Oberscheffau

L79 Turracher Straße

L210 St. Kolomaner Landesstraße im Gemeindegebiet von Kuchl

B164 zwischen Pfaffenschwendt und Abzweigung nach Oberhofen

B178 Loferer Straße zwischen Gemeinde Kirchbichl und Söll

L4 zwischen Gemeinde Brandenberg und Kramsach

L5 zwischen Gemeinde Brixlegg und Alpbach

L4188 und L4189 im Bereich Hohe Wand

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 09:52 Uhr aktualisiert