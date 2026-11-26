Aktuell fällt in fast ganz Österreich bis in tiefe Lagen Schnee. Was, wenn man es wegen des Naturereignisses gar nicht oder nicht pünktlich in die Arbeit schafft? Der österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) klärt auf.

Kommt man wegen der starken Schneefälle gar nicht oder nicht pünktlich in die Arbeit, habe man „keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu fürchten“, heißt es seitens des ÖGB. Arbeitsrechtsexperte Martin Müller ergänzt noch: „Es handelt sich um einen Verhinderungsgrund, der das Fernbleiben rechtfertigt.“

Arbeitnehmer müssen alles ihnen Zumutbare unternehmen

Aber: Betroffene Arbeitnehmer müssen alles ihnen Zumutbare unternehmen, um den Arbeitsplatz rechtzeitig zu erreichen. Erst wenn auch das nicht mehr reicht, um (pünktlich) in die Arbeit zu kommen, kann der Arbeitgeber einen deshalb nicht entlassen. Einfach zu Hause bleiben geht jedenfalls nicht, so Müller. Und weiter: „Außerdem muss der Arbeitgeber vom Zuspätkommen oder der Verhinderung informiert werden.“

©Elisabeth Mandl ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller erklärt, was bei Naturereignissen für Arbeitnehmer gilt und was zu beachten ist.

Was, wenn der Kindergarten oder die Schule geschlossen hat?

Wenn wegen starker Schneefälle Kindergarten oder Schule geschlossen bleiben und niemand sonst für die Betreuung infrage kommt, sei die Lage jedenfalls eindeutig, so der Arbeitsrechtsexperte: „Ich kann in dieser Zeit zu Hause bleiben und mich um mein Kind kümmern, ohne dafür Urlaub oder Zeitausgleich nehmen zu müssen.“