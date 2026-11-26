Dieser Tage dürfte bei Millionen Österreichern das Weihnachtsgeld am Konto eintrudeln. Was das netto jetzt ganz konkret bedeutet, haben wir für euch unter anderem in einer Tabelle zusammengefasst.

Die zweite Sonderzahlung des Jahres steht bei vielen Österreichern in den kommenden Tagen an: das Weihnachtsgeld. Wie viel bekommt man aber konkret und wer bekommt aller Weihnachtsgeld? Wir klären für euch die wichtigsten Fragen und zeigen abschließend, wie viel netto dann auf einen Schlag (inklusive des „normalen“ Gehalts) am Konto ankommen wird.

Wie viel Gehalt bekommst du im Monat netto? Weniger als 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Wann das Weihnachtsgeld in Österreich kommt

Laut Gewerkschaftsbund bekommen jedenfalls „praktisch alle Arbeitnehmer:innen in Österreich“ Weihnachts- und Urlaubsgeld. Die beiden Sonderzahlungen sind nämlich in den Kollektivverträgen geregelt und für etwa 98 Prozent der Menschen hierzulande gilt ein solcher. Aber: Wenn weder der Kollektiv- noch der Arbeitsvertrag eine Sonderzahlung regelt, hat man auch keinen Anspruch darauf. Das gilt etwa für freie Dienstnehmer, Menschen in Karenz oder Arbeitslose. Und übrigens: Nicht jeder muss zwingend das volle Weihnachtsgeld aufs Konto bekommen. In manchen Verträgen sind etwa auch Teilbeträge festgeschrieben. Für gewöhnlich landet das Geld aber Ende November oder Anfang Dezember – also gleichzeitig mit dem November-Gehalt – am Konto.

Wer nicht das volle Weihnachtsgeld überwiesen bekommt

Hat man erst im Laufe des Jahres bei der Firma zu arbeiten begonnen, bekommt man übrigens nicht das volle Weihnachtsgeld – das meist ein zweites Netto-Gehalt ausmacht – überwiesen. War man nicht das ganze Jahr lang angestellt, bekommt man es je nach Dauer der Anstellung aliquot ausbezahlt. Der Gewerkschaftsbund dazu: „Hast du nicht das ganze Jahr gearbeitet, weil du beispielsweise erst während des Jahres begonnen hast oder dein Arbeitsverhältnis beendet wurde, bekommst du in der Regel einen anteiligen Betrag. Wie hoch dieser genau ist, richtet sich nach den für dich geltenden Regeln.“ Sofern ihr ein Weihnachtsgeld bekommt, dieses nicht in Teilbeträgen über das Jahr verteilt überwiesen wird und ihr das gesamte Jahr bei eurem aktuellen Arbeitgeber gearbeitet habt, zeigt die folgende Tabelle, wie viel Geld jetzt netto insgesamt auf eure Konten kommt. Noch genauer ausrechnen lassen könnt ihr euch das etwa online mit dem Brutto-Netto-Rechner der Arbeiterkammer (AK) hier.

Brutto-Gehalt Netto-Gehalt Netto-Weihnachtsgeld Netto gesamt 500 Euro 500 Euro 500 Euro 1.000 Euro 750 Euro 636,60 Euro 644,10 Euro 1.280,70 Euro 1.000 Euro 848,80 Euro 858,80 Euro 1.707,60 Euro 1.250 Euro 1.061 Euro 1.073,50 Euro 2.134,50 Euro 1.500 Euro 1.273,20 Euro 1.210,91 Euro 2.484,11 Euro 1.750 Euro 1.457,50 Euro 1.412,72 Euro 2.870,22 Euro 2.000 Euro 1.627,26 Euro 1.614,55 Euro 3.241,81 Euro 2.250 Euro 1.774,66 Euro 1.795,21 Euro 3.569,87 Euro 2.500 Euro 1.903,95 Euro 1.971,18 Euro 3.875,13 Euro 2.750 Euro 2.030,70 Euro 2.143,73 Euro 4.174,43 Euro 3.000 Euro 2.174,08 Euro 2.338,62 Euro 4.512,70 Euro 3.250 Euro 2.317,45 Euro 2.533,50 Euro 4.850,95 Euro 3.500 Euro 2.460,83 Euro 2.728,39 Euro 5.189,22 Euro 3.750 Euro 2.601,89 Euro 2.923,28 Euro 5.525,17 Euro 4.000 Euro 2.724,79 Euro 3.118,17 Euro 5.842,96 Euro 4.250 Euro 2.847,68 Euro 3.313,05 Euro 6.160,73 Euro 4.500 Euro 2.970,58 Euro 3.507,94 Euro 6.478,52 Euro 4.750 Euro 3.093,47 Euro 3.702,82 Euro 6.796,29 Euro 5.000 Euro 3.216,37 Euro 3.897,71 Euro 7.114,08 Euro 5.500 Euro 3.462,16 Euro 4.287,48 Euro 7.749,64 Euro 6.000 Euro 3.707,95 Euro 4.677,25 Euro 8.385,20 Euro

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 11:55 Uhr aktualisiert