Pünktlich zum Wintereinbruch appelliert Tierschutz Austria an Gartenbesitzer, diese wichtigen Rückzugsräume jetzt richtig zu pflegen - und das Streusalz im Schrank zu lassen.

Mit dem ersten Schnee werden private Grünflächen zu lebenswichtigen Rückzugsorten für heimische Wildtiere. Während Nahrungsquellen unter der Schneedecke verschwinden, bilden österreichweit bereits über 1.230 registrierte, wildtierfreundliche Gärten ein zusammenhängendes Netzwerk aus sicheren Wegen und Unterschlüpfen – mit einer Gesamtlänge, die mittlerweile über eine Marathondistanz hinausgeht.

Streusalz verletzt empfindliche Pfoten

Wie wichtig diese vernetzten Lebensräume im Winter sind, betont Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria: Gerade jetzt böten solche Gärten unverzichtbare Korridore und Schutzräume. Mit einer eigenen Garten-Vignette können Besitzerinnen und Besitzer zudem ein sichtbares Zeichen in der Nachbarschaft setzen. Gleichzeitig warnt die Tierschutzorganisation vor unbedachtem Winterdienst auf dem eigenen Grundstück: Streusalz greift nicht nur Böden und Pflanzen an, sondern verletzt auch die empfindlichen Pfoten von Igeln, Hunden und Katzen.