Privatgärten werden bei Schnee zum wichtigen Schutzraum für Wildtiere
Pünktlich zum Wintereinbruch appelliert Tierschutz Austria an Gartenbesitzer, diese wichtigen Rückzugsräume jetzt richtig zu pflegen - und das Streusalz im Schrank zu lassen.
Mit dem ersten Schnee werden private Grünflächen zu lebenswichtigen Rückzugsorten für heimische Wildtiere. Während Nahrungsquellen unter der Schneedecke verschwinden, bilden österreichweit bereits über 1.230 registrierte, wildtierfreundliche Gärten ein zusammenhängendes Netzwerk aus sicheren Wegen und Unterschlüpfen – mit einer Gesamtlänge, die mittlerweile über eine Marathondistanz hinausgeht.
Streusalz verletzt empfindliche Pfoten
Wie wichtig diese vernetzten Lebensräume im Winter sind, betont Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria: Gerade jetzt böten solche Gärten unverzichtbare Korridore und Schutzräume. Mit einer eigenen Garten-Vignette können Besitzerinnen und Besitzer zudem ein sichtbares Zeichen in der Nachbarschaft setzen. Gleichzeitig warnt die Tierschutzorganisation vor unbedachtem Winterdienst auf dem eigenen Grundstück: Streusalz greift nicht nur Böden und Pflanzen an, sondern verletzt auch die empfindlichen Pfoten von Igeln, Hunden und Katzen.
Um Igel, Vögel und Insekten sicher durch die kalte Jahreszeit zu bringen, empfiehlt Tierschutz Austria folgende Maßnahmen:
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Auf Salz verzichten: Statt Streusalz tier- und umweltfreundliche Alternativen nutzen und die Pfoten von Haustieren entsprechend schützen.
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Wege und Nischen freihalten: Durchgänge in Zäunen von Schnee befreien sowie kleine schneefreie Stellen unter Hecken oder an Beeträndern schaffen, damit Vögel dort nach Nahrung suchen können.
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Strukturen belassen: Totholz, Steinhaufen, Kompost, Samenstände, Beeren und Fallobst unberührt lassen – sie dienen Insekten, Amphibien und Kleintieren als Winterquartier oder Futterquelle.
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Richtig zufüttern: Bei geschlossener Schneedecke Vögeln sauber gehaltene, schneegeschützte Futterstellen mit Sonnenblumenkernen, Fettfutter, Haferflocken oder Obst anbieten und täglich frisches Wasser in flachen Schalen bereitstellen.
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Achtsam bei Igeln: Tagaktive Igel im Schnee nicht dauerhaft im Garten füttern. Jungtiere, die kleiner als eine Paprika sind, haben meist zu wenig Fettreserven für den Winterschlaf und sollten direkt ins Tierschutzhaus gebracht werden.