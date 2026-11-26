Unklar ist aktuell, von wie vielen Kunden die Daten nun konkret betroffen sind, auf die zugegriffen wurde. Jedenfalls werden laut Medienberichten auch in Österreich Betroffene kontaktiert und von Deichmann direkt darüber informiert. Man versichert, dass Passwörter, Zugangsdaten und Zahlungsdaten nicht vom Hackerangriff betroffen sind. Sehr wohl könnten aber Vor- und Nachname, Rechnungs- und Lieferadresse, E-Mail-Adressen und Telefonnummern betroffen sein. Ebenfalls gehackt wurde demnach übrigens die Deichmann-Tochtergesellschaft Snipes.

Deichmann warnt Kunden nun vor Betrugsversuchen

Jene Kunden, die nun vom Hackerangriff betroffen gewesen sein könnten, werden gewarnt, dass die Hacker mit den eventuell ergatterten Daten nun weitere Schritte setzen könnten. Unbekannte könnten sich nun per Brief, E-Mail oder Telefon als Deichmann ausgeben und mit echten Angaben Kunden täuschen – und sie so um Geld bringen. Das Unternehmen erklärt, dass man jedenfalls niemals am Telefon, per Mail oder Brief nach Passwörtern oder Zahlungsdaten fragen würde.