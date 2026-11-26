Ein Punkteprogramm bei Lidl in Österreich hat in den letzten Wochen scheinbar eingeschlagen. 15.000 Vignetten konnte man sich damit sichern, diese sind auch alle schon vergriffen. Der Diskonter hat reagiert und nachbestellt.

Vor wenigen Wochen hat Lidl in Österreich ein Punkteprogramm eingeführt. Mit diesem können Kunden beim Einkaufen Punkte sammeln und diese schließlich eintauschen. Der „Hauptpreis“? Eine von 15.000 Jahresvignetten. Diese gab es für 1.000 Punkte. Man kann die Punkte allerdings auch gegen kleinere Belohnungen eintauschen – wie etwa eine Semmel. Alles dazu unter anderem hier: Lidl Österreich führt Neuerung ein: Das ändert sich jetzt.

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lidl bestellt Vignetten nach

Wie man nun bekannt gibt, hat vor allem die Hauptprämie, also die Jahresvignette, die Erwartungen übertroffen. Selbst der Diskonter ist nun verblüfft, dass alle 15.000 Vignetten nach rund 7 Wochen vergriffen waren. Daher hat man nun noch 3.000 Stück nachbestellt. Die Aktion gilt solange der Vorrat reicht und endet prinzipiell am 30. November 2026. Sollte man keine Vignette mehr bekommen, die geforderten 1.000 Punkte aber erreichen, bekommt man als Alternative einen Einkaufsgutschein im Wert der Auto-Jahresvignette – also für 107 Euro. Punkte werden übrigens mit jedem Scan der Lidl-Plus-App an der Kassa automatisch gesammelt und können gegen mehr als 270 verschiedene Belohnungen im Punktestore eingelöst werden.

Wie du die Vignette 2027 „billiger“ bekommst

Apropos Jahresvignette: Ab 1. Dezember 2026 wird nur noch die digitale Variante verfügbar und im Verkauf sein. Bisher konnte man sich auch noch die Klebevignette holen. Außerdem gibt es dieses Jahr eine „Aktion“, die vor allem Frühbuchern gefallen wird. Kauft man die Vignette für 2027 noch dieses Jahr, bekommt man sie zum Preis der 2026er-Variante – also um ein paar Euro weniger. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Vignette 2027 ab heute erhältlich: So bekommst du sie zum selben Preis.