Während sich das Mittelmeertief, das aktuell in fast ganz Österreich für einen Wintereinbruch sorgt, weiter in Richtung Nordosten verschiebt, gibt es eine erste Schneebilanz. Eine Karte zeigt, wie viel bereits gefallen ist.

Ein Wintereinbruch hat Österreich am heutigen Donnerstag, 26. November 2026, fest im Griff. Mehrere Zentimeter Schnee wurden fast überall erwartet – und so ist es bisher auch gekommen. Wie die österreichische Unwetterzentrale nun auf Facebook erklärt, haben bereits fünf Landeshauptstädte die 10-Zentimeter-Marke geknackt: Wien, Graz, St. Pölten, Klagenfurt und Innsbruck. Und: „Mittlerweile gibt es fast im gesamten Land eine zumindest dünne Schneedecke. Nur ganz im Norden Vorarlbergs ist es noch grün.“

Wo bisher wie viel Schnee in Österreich gefallen ist

Anhand einer Karte zeigt man nun auch die Gesamtschneehöhe in Österreich, die bis 11 Uhr vormittags zusammengekommen ist. Und anhand dieser Karte sieht man teils durchaus beachtliche Schneemengen. Stellenweise sind es bereits an die 30 Zentimeter und mehr, die in Österreich liegen – und eben auch im Flachland sind teils zweistellige Schneesummen gefallen. Während der Schneefall im Süden des Landes bereits vorbei ist, zieht das Mittelmeertief im Norden und Nordosten noch drüber und wird dort in den kommenden Stunden wohl noch einige Zentimeter mit sich bringen. Alles zu den erwarteten Schneemengen und dem weiteren Ablauf könnt ihr auch hier nachlesen: Neue Schnee-Karte für Österreich: Wo wie viel fällt und wann es beginnt.

©UBIMET So viel Schnee ist bis 11 Uhr in Österreich bereits gefallen.

Wintereinbruch bringt Probleme in ganz Österreich mit sich

Der Wintereinbruch hat aber freilich nicht nur verschneite Schnee-Landschaften gebracht. In Kärnten etwa waren zwischenzeitlich bis zu 8.000 Haushalte ohne Strom. In Graz und Wien hat die weiße Pracht den öffentlichen Verkehr mächtig gestört, in Innsbruck hat sie für umgeleitete und gestrichene Flüge gesorgt. Und auch sonst sind reihenweise LKW hängengeblieben. Außerdem wurden zahlreiche Unfälle bereits verzeichnet. Zudem waren etwa die A10 und die A21 zeitweise komplett gesperrt.