Beim Kollektivvertrag (KV) der ausländischen Luftverkehrsgesellschaften gibt es eine Einigung. Und die Beschäftigten hierzulande bekommen sogar mehr als die Inflation. Betroffen sind rund 500 Personen in Österreich.

Die Gehälter der Beschäftigten der ausländischen Luftverkehrsgesellschaften werden erhöht. Mit 1. Jänner 2027 steigen sowohl die Mindest- als auch die Ist-Gehälter in Österreich um 3,4 Prozent an, berichtet nun die Gewerkschaft GPA. „Mit der Erhöhung der Gehälter über der Inflationsrate ist es uns gelungen, die Kaufkraft der Beschäftigten nicht nur zu sicher, sondern auch zu stärken“, freut sich Anita Palkovich, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA. Gerade angesichts der anhaltenden Teuerung sei zentral, dass man „eine nachhaltige Verbesserung des Gehaltsniveaus in der Branche“ erreicht hätte.

Freizeitoption als „wichtiger Hebel für mehr Flexibilität“

Und auch im Rahmenrecht konnte man Verbesserungen erreichen. So wurde etwa eine freiwillige Freizeitoption als Möglichkeit geschaffen, mit der man bis zu vier Wochen zusätzliche Freizeit in Anspruch nehmen kann. Mit dieser habe man „einen wichtigen Hebel für mehr Flexibilität im Kollektivvertrag verankert“, so Palkovich. Und abschließend: „Damit tragen wir den unterschiedlichen Lebenssituationen der Kolleginnen und Kollegen Rechnung und schaffen mehr Möglichkeiten, Beruf und Privatleben besser miteinander zu vereinbaren.“ Wie die GPA auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt, sind rund 500 Personen von dem Abschluss betroffen.