Mit der ID Austria kann man heutzutage bereits allerhand machen. Auch bei Banken ist es mittlerweile in vielen Filialen möglich, etwa ein Konto online zu eröffnen. Die Möglichkeiten möchte man nun erweitern.

Kürzlich hat ein Banken-Roundtable in Wien stattgefunden, wo die Branche gemeinsam mit Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll über die weitere Einsetzbarkeit der ID Austria im Bankensektor beraten hat. Bereits jetzt kann man in immer mehr österreichischen Banken mit der ID Austria ein Bankkonto online eröffnen, einen Vertrag digital unterschreiben oder einen gesperrten Bankzugang wieder freischalten. Pröll sieht darin eine praktische Zeitersparnis und weiß: „Die ID Austria soll nicht nur dann helfen, wenn man etwas vom Amt braucht. […] Mit dem Bankensektor haben wir ein beispielhaftes Modell geschaffen, wie eine ganze Branche eine gemeinsame staatliche Infrastruktur für unterschiedliche digitale Services nutzen kann.“

ID-Austria-Anwendungen im Bankensektor sollen mehr werden

Die bereits bestehenden Anwendungen möchten Bund und Banken nun noch breiter verfügbar machen. Möglichkeiten, die es heute bereits gibt, wie etwa die digitale Kontoeröffnung, die elektronische Unterschrift oder die Identifikation von Kunden, sollen künftig bei noch mehr Instituten angeboten werden. Gleichzeitig möchte man neue Einsatzmöglichkeiten erschließen. Erörtert wurden etwa die Möglichkeiten, Daten einfacher digital zu aktualisieren, Bankvollmachten online zu erteilen oder zu widerrufen und sich auch bei Geschäften für ein Unternehmen digital identifizieren zu können. Weitere Schwerpunkte sind die Wiederregistrierung oder Reaktivierung bei Banking-Apps und einfachere digitale Abläufe in der Filiale. Ein wesentliches Ziel, das man gemeinsam angesprochen hat, ist die Identifizierung und Legitimation von Kunden am Schalter in der Filiale. Damit könnte man manuelle Ausweisprüfungen und Datenerfassungen sowie Filialabläufe vereinfachen.

Banken wünschen sich „klare Regeln und praktikable, technische Schnittstellen“

Ein übergeordnetes Ziel sei es außerdem, die ID Austria im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft während der gesamten Kundenbeziehung zu nutzen – und nicht nur bei der erstmaligen Registrierung. „Die rechtlichen und technischen Voraussetzungen werden gemeinsam erarbeitet“, heißt es in einer Aussendung des Bundeskanzleramts. Für die Banken seien die nächsten Schritte jedenfalls „sehr konkret“, weiß auch Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich: „Weniger Formulare bei der Aktualisierung von Kundendaten, einfachere Vollmachten und bessere digitale Angebote im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft.“ Um solche Lösungen flächendeckend möglich zu machen, brauche man aber auch „klare Regeln und praktikable, technische Schnittstellen“, so Landrichtinger abschließend.“