Der 1. Dezember gilt im Bauernkalender als Lostag. Einer alten Wetterweisheit zufolge soll das Wetter am sogenannten Eligiustag verraten, wie lange uns die winterliche Kälte erhalten bleibt.

Wer einen Blick in den traditionellen Bauernkalender wirft, stößt rund um den 1. Dezember auf eine interessante Wetterweisheit, die einen besonders langen Winter in Aussicht stellt.

Wer einen Blick in den traditionellen Bauernkalender wirft, stößt rund um den 1. Dezember auf eine interessante Wetterweisheit, die einen besonders langen Winter in Aussicht stellt.

Mit dem Dezember beginnt der meteorologische Winter. Doch wie lange wird uns die kalte Jahreszeit begleiten? Wer einen Blick in den traditionellen Bauernkalender wirft, stößt rund um den 1. Dezember auf eine interessante Wetterweisheit, die einen besonders langen Winter in Aussicht stellt.

Alte Bauernregel kündigt vier Monate Kälte an

„Fällt auf Eligius ein starker Wintertag, die Kälte wohl vier Monate dauern mag“, lautet die überlieferte Bauernregel. Demnach soll ausgeprägtes Winterwetter am 1. Dezember darauf hindeuten, dass uns die Kälte noch mehrere Monate begleitet. Glaubt man der alten Wetterweisheit, könnte sich der Winter somit bis in den März hineinziehen.

Was steckt hinter dem Eligiustag?

Der 1. Dezember ist der Gedenktag des heiligen Eligius. Wie zahlreiche andere Gedenktage findet sich auch dieser im traditionellen Bauernkalender wieder. Solche sogenannten Lostage dienten früher als Orientierungshilfe für die Landwirtschaft. Anhand von Wetterbeobachtungen versuchten die Menschen, Rückschlüsse auf die kommenden Wochen und Monate zu ziehen.

Wie zuverlässig sind solche Bauernregeln?

Ob tatsächlich vier kalte Monate bevorstehen, lässt sich anhand des Wetters an einem einzelnen Tag allerdings nicht vorhersagen. Bauernregeln beruhen auf überlieferten Beobachtungen und Erfahrungen vergangener Generationen. Eine verlässliche Langzeitprognose können sie nicht ersetzen. Dennoch erfreuen sich die alten Wetterweisheiten bis heute großer Beliebtheit. Ob die Eligius-Regel in diesem Jahr zutrifft, wird sich erst im Laufe des Winters zeigen.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 17:35 Uhr aktualisiert