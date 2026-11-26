Auf den ORF kommen weitere Einsparungen zu. Der Stiftungsrat hat am Donnerstag den Finanz- und Stellenplan für 2027 genehmigt. Dieser sieht einen Millionenverlust sowie einen deutlichen Personalabbau in den kommenden Jahren vor.

In seiner Sitzung am Donnerstag, dem 26. November 2026, hat der ORF-Stiftungsrat grünes Licht für den Finanz- und Stellenplan des kommenden Jahres gegeben. Angenommen wurden auch die ORF-Jahressendeschemata für Fernsehen, Hörfunk, die Spartenkanäle ORF III sowie ORF SPORT + und das Online-Schema 2027 sowie die Anteile in den Volksgruppensprache. Finanziell steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk laut einer aktuellen Aussendung jedoch vor großen Herausforderungen.

ORF rechnet mit Millionenverlust

Der ORF geht für das Jahr 2027 von einem negativen Ergebnis vor Steuern in Höhe von Minus 23,5 Mio. Euro (Konzern: Minus 37,1 Mio. Euro) aus. Grund für das negative Ergebnis ist vor allem der Wegfall der Vorsteuerkompensation aufgrund einer Änderung des ORF-Gesetzes. Neben den bereits für das Jahr 2027 eingeplanten Kostenreduktionen von rund 42 Mio. Euro, löst dies eine zusätzliche Mehrbelastung in Höhe von 79,0 Mio. aus. „Die dem ORF kurzfristig vorgeschriebenen massiven Einsparungsvolumina stellen den ORF wirtschaftlich vor sehr große Herausforderungen, die ihn strukturell und programmlich verändern werden“, erklärt ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher.

ORF will bis zu 380 Vollzeitstellen abbauen

Die finanziellen Herausforderungen haben auch Auswirkungen auf das Personal. Bis einschließlich 2029 soll der Personalstand um weitere 350 bis 380 Vollzeitäquivalente reduziert werden. „Da diese zusätzliche Kostenbelastung nachhaltig ist, muss der ORF mitunter deutliche Reduktionen im Personalbereich zur Umsetzung bringen und den Personalstand (Angestellte) bis einschließlich 2029 um weitere 350-380 VZÄ reduzieren“, heißt es dazu konkret in der ORF-Aussendung.

Rund 704 Millionen Euro durch ORF-Beiträge

Für das kommende Jahr rechnet der ORF mit Gesamterträgen von rund 1,106 Milliarden Euro. Davon stammen 703,7 Millionen Euro netto aus den ORF-Beiträgen. Die geplanten Werbeeinnahmen belaufen sich auf 178,3 Millionen Euro. Beide Gesamterträge und Werbeeinnahmen liegen damit unter den für 2026 veranschlagten Werten. Auch vorhandene Rücklagen auf einem Sperrkonto sollen 2027 vollständig aufgelöst werden. Dennoch lasse sich die finanzielle Lücke nicht zur Gänze schließen.

Ab 2028 soll der ORF wieder ausgeglichen bilanzieren

Trotz der angespannten finanziellen Lage strebt der ORF ab 2028 wieder ausgeglichene Ergebnisse vor Steuern an. Dafür ist allerdings ein umfassendes Spar- und Maßnahmenprogramm notwendig. Welche konkreten Schritte gesetzt werden, soll die neue Geschäftsführung im ersten Quartal 2027 festlegen.