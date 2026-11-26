Nach dem Wintereinbruch der vergangenen Tage beruhigt sich die Wetterlage in Österreich am Freitag zunehmend. Während es im Nordosten zunächst noch leicht schneit, lässt sich im Tagesverlauf immer häufiger die Sonne blicken.

Der Freitag, 27. November 2026, beginnt vielerorts mit einer dichten Wolkendecke. Vor allem im Nordosten Österreichs ist in den Morgenstunden noch mit leichtem Schneefall zu rechnen. Im Laufe des Vormittags klingt dieser jedoch ab und die Wolken lockern zunehmend auf.

Hier zeigt sich am Freitag die Sonne

Besonders im Westen und Süden des Landes dürfen sich die Menschen am Nachmittag über zeitweise recht sonniges Wetter freuen. Entlang der Alpennordseite sowie im Norden Österreichs halten sich hingegen mehr Wolken. Größtenteils bleibt es aber auch dort trocken. Der Wind weht überwiegend schwach, im Osten auch mäßig aus Nordwest.

Temperaturen sinken auf bis zu minus sechs Grad

Trotz der sonnigen Abschnitte bleibt es in Österreich winterlich kalt. In den Morgenstunden bewegen sich die Temperaturen zwischen minus sechs und null Grad. Auch tagsüber wird es kaum wärmer: Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und plus vier Grad.