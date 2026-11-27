Schwere Baumängel, Zehntausende Euro an geleisteten Zahlungen ohne Gegenleistung und offene Fragen zur Gewerbeberechtigung: EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum nimmt zwei neue heikle Fälle unter die Lupe.

Der Traum vom eigenen Zuhause oder der dringend nötigen Sanierung hat sich für zwei Familien in Niederösterreich zum kostspieligen Albtraum entwickelt. Wenn auf Baustellen plötzlich Stillstand herrscht und Rechnungen längst beglichen sind, ist EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum oft die letzte Hoffnung. Aktuell setzt er sich für zwei Betroffene ein, deren Bauprojekte massiv aus dem Ruder gelaufen sind.

Baustopp trotz 180.000 Euro Zahlung in Enzersdorf an der Fischa

Für Familie Yildirim in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha) geht seit geraumer Zeit nichts mehr weiter. Obwohl die Familie bereits rund 180.000 Euro an die ausführende Firma überwiesen hat, herrscht auf der Baustelle kompletter Stillstand. Beim Lokalaugenschein stößt Günther Nussbaum auf gravierende Probleme: Neben zahlreichen technischen Mängeln stellt der Experte deutliche Abweichungen von der ursprünglichen Einreich- bzw. Ausführungsplanung fest. Die Lage ist für die Bauherren dramatisch – sollte sich keine Sanierungslösung finden lassen, droht im schlimmsten Fall sogar ein kostspieliger Rückbau der bereits errichteten Teile.

Unfertiges Dach und fehlende PV-Anlage in Bockfließ

Nicht minder belastend ist die Situation für Brigitte Angermann aus Bockfließ (Bezirk Mistelbach). Rund 50.000 Euro flossen in die Finanzierung ihrer dringend benötigten Dachsanierung samt Photovoltaik-Anlage. Das ernüchternde Ergebnis: Das Dach ist bis heute nicht fertiggestellt, und die bereits bezahlte PV-Anlage wurde gar nicht erst geliefert. Auch hier wird Günther Nussbaum bei seiner Begutachtung fündig und dokumentiert mehrere handwerkliche Mängel am bestehenden Bauwerk. Doch der Fall wirft nicht nur bautechnische, sondern auch rechtliche Fragen auf.

Auch Dr. Christian Horwath in „Mein Recht – Ich geb nicht auf“ für Menschen in verzwickten Rechtslagen

In Bleiburg (Kärnten) soll Start-up-Gründer Samuel Schubel knapp 9.000 Euro Schadenersatz zahlen, weil er ein kurzes Social-Media-Video mit Musik aus der Plattform-Bibliothek unterlegte. Horwath hält die Summe für „viel zu hoch“ und versucht, die Urheberrechtsforderung abzuwehren. Ein ebenso verzwickter Fall: In Zöbern (Niederösterreich) plagt Familie Haas ein doppelter Nachbarschaftsstreit: Neben einem Konflikt um ein behauptetes Waldweg-Servitut strömen seit einer Rodung bei Regen Schlamm und verunreinigtes Wasser auf ihr Grundstück mit Fäkalkeimen im eigenen Brunnenwasser. Kann der Jurist hier für klare Verhältnisse sorgen?

Ab 29. November im Doppelpack

Ab 29. November erwartet die Zuseherinnen und Zuseher geballte Expertise im Doppelpack: Zehn Wochen lang kämpft das starke TV-Duo gemeinsam für Gerechtigkeit und gegen Missstände. Den Auftakt macht immer um 20.15 Uhr „Pfusch am Bau“, direkt gefolgt von „Mein Recht – Ich geb nicht auf“. Zu sehen im TV auf PULS 4 sowie jederzeit im Stream auf Joyn.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 06:59 Uhr aktualisiert