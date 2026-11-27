Die Kosten für einen Skitag in Österreich steigen weiter schneller als die Inflation. Während Top-Destinationen wie der Arlberg die 85-Euro-Grenze knacken, bieten kleine Familienskigebiete Tageskarten bereits ab 14 Euro an.

Ein Blick in die aktuelle Ausgabe des Ski Guide Austria zeigt eine deutliche Zweiteilung der heimischen Skilandschaft. In den großen Skiverbünden überschreiten die regulären Listenpreise für Erwachsenentagestickets die im Vorjahr erreichte 80-Euro-Marke spürbar. Spitzenreiter sind St. Anton am Arlberg mit 85 Euro und Kitzbühel mit 83 Euro. Darüber berichten zuerst die „Salzburger Nachrichten“.

Winterurlaub wird immer teurer

Langfristig betrachtet hat sich der Winterurlaub damit weit überdurchschnittlich verteuert. Laut Tourismusforscher Peter Zellmann haben sich die Haushaltseinkommen in den vergangenen drei Jahrzehnten zwar verdoppelt, die Liftpreise in den gehobenen Skiorten sind im selben Zeitraum jedoch um das Zweieinhalbfache gestiegen.

Familienskigebiete als günstige Alternative

Wer auf gigantische Pistenkilometer und beheizte Gondeln verzichten kann, findet abseits der großen Skischaukeln deutlich leistbarere Angebote. Viele kleine Gebiete haben ihre Preise heuer kaum oder gar nicht erhöht und punkten mit Übersichtlichkeit für Familien.

Hier gibt’s die günstigsten Skipässe: Unter 30 Euro: Den absoluten Bestpreis bietet der Oberwaldlift in Faistenau (Salzburg) mit 14 Euro. Ebenfalls unter der 30-Euro-Marke bleiben die Skilifte Raggal in Vorarlberg (26 Euro), das Schidorf Kirchbach im Waldviertel (NÖ) sowie die Forsteralm (OÖ) mit je 28 Euro, St. Johann am Hahnbaum (Salzburg, 29 Euro) und die „Hrast“ in Feistritz an der Gail (Kärnten, 29,90 Euro).

Zwischen 30 und 40 Euro: Günstige Skitage bieten unter anderem Kleinlobming (32 Euro) und die Teichalm (34 Euro) in der Steiermark, die Karwendel-Bergbahn Pertisau in Tirol (37 Euro), die Kaiserau Admont (38 Euro), Hallein Bad Dürrnberg (39 Euro) sowie die Weinebene (40 Euro).

Bis 55 Euro: Im soliden Mittelfeld liegen etwa die Postalm am Wolfgangsee (44 Euro), die Brunnalm – Hohe Veitsch (48 Euro), das Dreiländereck (49 Euro) sowie Golzentipp-Obertilliach (52 Euro), Vent und Laterns Gapfohl (je 53 Euro) oder die Hochrindl (55 Euro).

Sparen durch „Dynamic Pricing“ und Frühbucher-Rabatte

Die hohen Listenpreise der großen Skigebiete sind in der Praxis oft nur ein Richtwert. Durch „Dynamic Pricing“ passen sich die Tarife an Saison, Auslastung und Buchungszeitpunkt an. Am teuersten ist das Skifahren zu Weihnachten sowie von Februar bis Mitte März. Wer hingegen langfristig plant und die Nebensaison nutzt, kommt deutlich günstiger auf die Piste: Laut Ski-Guide-Co-Autor Fred Fettner sind selbst in den absoluten Top-Skigebieten sechs Tage Skifahren um rund 350 Euro möglich.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 08:01 Uhr aktualisiert