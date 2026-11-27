Die Arbeiterkammer (AK) drängt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer angesichts des sogenannten Österreich-Aufschlags bei Konsumgütern zu konkreten Maßnahmen auf europäischer Ebene.

Zwar will Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer den "Österreich-Aufschlag" beseitigen, doch sind reine Ankündigungen zu wenig, kritisiert die AK.

Zwar will Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer den "Österreich-Aufschlag" beseitigen, doch sind reine Ankündigungen zu wenig, kritisiert die AK.

Im Vorfeld des Endes einer laufenden EU-Konsultation am 4. Dezember verlangt die Arbeitnehmervertretung vom Ministerium (Arbeiterkammer Österreich) ein klares Bekenntnis zu gesetzlichen Verboten und Sanktionen gegen territoriale Lieferbeschränkungen. Hintergrund der Forderung sind regelmäßige Preistests der AK, denen zufolge identische Drogerieartikel in Österreich bis zu 133 Prozent mehr kosten als in Deutschland.

Mehrkosten würden an Verbraucher weitergegeben

Als wesentliche Ursache für diese Preisunterschiede identifiziert die Kammer territoriale Lieferbeschränkungen im EU-Binnenmarkt. Diese hindern österreichische Einzelhändlerinnen und Einzelhändler daran, Waren frei im europäischen Ausland einzukaufen und in Österreich weiterzuverkaufen. Laut AK geschieht dies unter anderem durch abweichende Einkaufspreise, Lieferverweigerungen über Landesgrenzen hinweg oder länderspezifisch gestaltete Verpackungen. Die daraus entstehenden Mehrkosten würden letztlich an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben.

AK: „Auf Ankündigungen müssen Taten folgen!“

Zwar begrüßt Tobias Schweitzer, Bereichsleiter Wirtschaft in der AK, grundsätzlich die Absicht von Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (ÖVP), gegen diese Preisaufschläge vorzugehen, mahnt jedoch verbindliche Schritte ein: „Ankündigungen allein sind zu wenig.“ Mit dem Auslaufen der EU-Konsultation zu territorialen Lieferbeschränkungen am 4. Dezember bestehe nun unmittelbarer Handlungsbedarf.

Angekündigter Gesetzesvorschlag „längst überfällig“

Konkret verlangt die Arbeiterkammer vom Wirtschaftsminister, sich auf EU-Ebene nachdrücklich für strikte gesetzliche Regelungen einzusetzen. Ein entsprechendes klares Bekenntnis des österreichischen Wirtschaftsministeriums zu einem gesetzlichen Verbot fehle bislang, kritisiert Schweitzer. Gleichzeitig bezeichnete er einen längst angekündigten Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission zu dieser Thematik als überfällig.

Konkret müssten die gesetzlichen Änderungen laut AK folgende Punkte umfassen: Verbindliche Verbote: Ein gesetzliches Verbot ungerechtfertigter territorialer Lieferbeschränkungen anstelle freiwilliger Selbstverpflichtungen der Hersteller, die aus Sicht der AK nicht ausreichen.

Wirksame Sanktionen: Rechtliche Konsequenzen und Strafen bei Verstößen gegen die Regeln des freien Binnenmarkts.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 09:39 Uhr aktualisiert