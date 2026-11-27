Die Lage rund um die Vogelgrippe verschärft sich in Österreich weiter. Das Gesundheitsministerium reagiert daher nun und weist das gesamte Bundesgebiet als Gebiet mit erhöhtem Geflügelpestrisiko aus.

Der Grund dafür ist, dass in einer Kleinsthaltung im oberösterreichischen Bezirk Perg erstmals in der aktuellen Vogelgrippesaison der Erreger der „hochpathogenen aviären Influenza (HPAI)“ (Anmerkung: Geflügelpest bzw. Vogelgrippe) bei gehaltenem Geflügel nachgewiesen wurde. Der betroffene Tierbestand umfasste 45 Tiere, darunter zehn Gänse und 35 Hühnervögel. Um eine weitere Ausbreitung zu unterbinden, wurden unmittelbare, behördliche Maßnahmen ergriffen. Von der Einrichtung einer Schutz- und Überwachungszone wird aufgrund der geringen Bestandsgröße abgesehen.

Was ab 1. Dezember in ganz Österreich gilt

Allgemein wurden in Österreich seit 1. September 2026 bereits mehr als zehn Ausbrüche der Geflügelpest bei Wildvögeln festgestellt. Die Nachweise konzentrieren sich dabei bisher auf die Grenzregion zwischen Ober- und Niederösterreich entlang der Enns und im Bereich der Donau. Betroffen sind aktuell vor allem Schwäne. Mit 1. Dezember 2026 gelten dann verschärfte Biosicherheitsmaßnahmen für die Geflügelhaltung in Österreich. So sollen Enten und Gänse von anderen Geflügelarten strikt getrennt werden, außerdem braucht es Netze oder Überdachungen zum Schutz vor dem Kontakt mit Wildvögeln. Die Fütterung und Tränkung der Tiere darf ausschließlich im Stall oder unter einem Unterstand stattfinden. Oberflächenwasser, das für Wildvögel zugänglich ist, darf nicht verwendet werden. Die Maßnahmen gelten sowohl für gewerbliche als auch für private Geflügelhaltungen.

Was in Gebieten mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko gilt

In den ausgewiesenen Gebieten mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko in Ober- und Niederösterreich (entlang der Enns sowie im Bereich der Enns-Mündung in die Donau) gilt außerdem eine verpflichtende Stallhaltung. Kleinhaltungen mit weniger als 50 Tieren können davon ausgenommen werden, sofern die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Der Starttermin mit 1. Dezember ist deshalb gewählt, damit Geflügelhalter ausreichend Zeit haben, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, so das Gesundheitsministerium.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 14:45 Uhr aktualisiert