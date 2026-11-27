Am Donnerstag hat es fast überall in Österreich einige Zentimeter an Neuschnee gegeben. Für die Einsatzkräfte bedeutete das jedenfalls einen stressigen Tag. Die massiven Schneemengen haben dafür gesorgt, dass mehr als 1.400 Feuerwehren bundesweit ausgerückt sind. Schwerpunkt war dabei laut österreichischem Bundesfeuerwehrverband das Freimachen von Verkehrswegen nach Unfällen bzw. durch liegengebliebene Fahrzeuge.

Diese Probleme hat der Schnee mit sich gebracht

Tatsächlich hat der Schneefall vor allem auf Österreichs Straßen für massive Probleme gesorgt. So mussten etwa die A10 kurzzeitig und die A21 länger gesperrt werden, auf zahlreichen Straßenabschnitten herrschte und herrscht Schneekettenpflicht und oftmals wurde von hängengebliebenen LKW berichtet. Zudem hat auch die Stromversorgung stellenweise gelitten. So waren in Kärnten zwischenzeitlich bis zu 8.000 Haushalte unversorgt. Und schließlich waren auch die Flughäfen gefordert und haben mit Problemen zu kämpfen gehabt.

Feuerwehren zeigen Professionalität und Leistungsfähigkeit

„Einmal mehr haben unsere Feuerwehren in Österreich bewiesen, dass sich die Bevölkerung auf uns verlassen kann – egal ob Waldbrand, Hochwasser oder Schnee“, so Feuerwehrpräsident Robert Mayer. Die Einsätze hätten bis in die Nacht hinein gedauert. „Ich bedanke mich dafür bei allen Feuerwehrmitgliedern, die in den Einsatzzentralen Notrufe angenommen und draußen in der Kälte geholfen haben“, erklärt Mayer weiter. Und abschließend: „Dass innerhalb weniger Minuten tausende Feuerwehrmitglieder unter schwierigsten Bedingungen ausrücken und anpacken, zeigt die Professionalität und Leistungsfähigkeit des Feuerwehrwesens in Österreich.“