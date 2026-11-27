Einstimmig hat der Aufsichtsrat in einer Sitzung beschlossen, Sebastian Prödl zum neuen Sportdirektor des ÖFB zu machen, wie man nun bekanntgibt. Der Entscheidung ist ein mehrstufiger, strukturierter Auswahlprozess vorausgegangen. Dieser wurde unter anderem von einer externen Personalberatung begleitet, heißt es weiter. Der 73-fache ÖFB-Teamspieler ist seit Anfang 2025 bereits als Leiter der ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams tätig. Er hat in seiner aktiven Karriere unter anderem 149 Spiele in der deutschen, 43 in der österreichischen Bundesliga, 77 Spiele in der Premier League und zehn Partien in der UEFA Champions League absolviert.

„Entscheidend war für uns…“

ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll erklärt: „Mit Sebastian Prödl haben wir uns für eine Führungspersönlichkeit entschieden, die den österreichischen Fußball in seiner Gesamtheit versteht und die unterschiedlichen Kräfte und Interessen unter einem gemeinsamen Ziel zusammenführen kann. Entscheidend war für uns die Fähigkeit, strategisch zu denken, Menschen einzubinden und die Weiterentwicklung des österreichischen Fußballs aktiv voranzutreiben. Sein fundiertes Konzept hat in den Hearings überzeugt und in Verbindung mit seiner Persönlichkeit den Ausschlag gegeben.“

Prödl möchte österreichischen Fußball weiterentwickeln

Prödl selbst freut sich über das Vertrauen der Auswahlkommission und des Aufsichtsrats. Er gehe „mit großer Demut, Verantwortung und Tatendrang an diese Aufgabe heran“. Und weiter: „Mit einem kompetenten und engagierten Team in der Direktion Sport und gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen im ÖFB möchte ich die sportliche Weiterentwicklung des österreichischen Fußballs aktiv vorantreiben. Dabei wird es entscheidend sein, eine klare strategische Ausrichtung mit einer konsequenten Umsetzung zu verbinden.“ Als Gemeinschaftsaufgabe versteht er die nachhaltige Weiterentwicklung des österreichischen Fußballs. Was es dafür braucht? „Mut, neue Wege zu gehen, klare Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen“, so Prödl abschließend, der die Position Anfang 2027 übernehmen wird.