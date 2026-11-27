Der erste Wintereinbruch bis in die tiefsten Tallagen hinunter hatte es in Österreich in sich. Auf den Autobahnen kam es mehrmals zu brenzligen Szenen. Die ASFINAG als Betreiber hat daraufhin viel Kritik einstecken müssen.

„Wieder einmal verschlafen bzw. wo sind eigentlich eure Räumfahrzeuge?“ Dieser Kommentar stand wie so viele andere unter einem Posting der ASFINAG, bei dem man sich als bereit für den Winter beschrieben hat. Dieses Posting wurde pünktlich und kurz vor dem ersten großen Wintereinbruch im Flachland Österreichs abgesetzt. Der starke Schneefall hat dann für einen Großeinsatz auf den Autobahnen gesorgt – und die Infrastruktur an ihre Belastungsgrenzen gebracht. Unter anderem die A10 im Lungau und die A21 bei Wien mussten deshalb auch gesperrt werden, zahlreiche LKW standen quer und mehrere Unfälle haben sich ereignet. Die Kritik unter dem Posting war danach dementsprechend groß. Viele Facebook-Nutzer haben sich gefragt, wo die Räumfahrzeuge waren und ob die ASFINAG tatsächlich so gut vorbereitet war, wie man selbst meinte.

„Der Schnee hat uns alles andere als überrascht“

Ein ASFINAG-Mitarbeiter meldet sich nun in einem Video auf Facebook zu Wort und kontert die Kritiker. „Der Schnee hat uns alles andere als überrascht. Unser Winterdienst ist seit Wochen in Alarmbereitschaft“, meint er da. Und weiter: „Unsere Räumstaffeln sind rund um die Uhr im Einsatz und voll ausgelastet.“ Man dürfe nicht vergessen, dass es auch nachdem das Räumfahrzeug durchgefahren ist, weiterschneien würde. „Das heißt, dass die Strecke in kurzer Zeit wieder mit Schnee bedeckt sein wird.“ Er bittet die Autofahrer abschließend, sich eines zu Herzen zu nehmen: „Nur weil ihr uns gerade nicht auf der Fahrbahn seht, sind wir trotzdem im Einsatz. Wir geben unser bestes.“

ASFINAG-Winterdienst schon vor erster Schneeflocke im Einsatz

Im selben Posting schreibt auch die ASFINAG, dass die Winterdienst-Teams schon vor der ersten Schneeflocke im Einsatz stehen. Bei so intensivem Schneefall wie am Donnerstag könne die Fahrbahn aber eben kurz nach dem Räumen schon wieder mit Schnee bedeckt sein. „Eine schneebedeckte Autobahn bedeutet also nicht automatisch, dass hier noch nicht geräumt wurde.“ Man appelliert auch an die Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und unbedingt notwendige Fahrten in solchen Situationen zu verschieben.

„Da kommt das beste Räumfahrzeug nicht durch“

Schließlich finden sich unter dem Posting auch noch einige Fürsprecher, die die Kritiken nicht verstehen. „Das beste Beispiel für Österreich. 90 Prozent Nörgler, Raunzer und Pessimisten“, meint ein Facebook-Nutzer etwa. Eine Frau ergänzt, dass auf der Brennerautobahn etwa die hängengebliebenen LKW für das Chaos ausschlaggebend waren. „Da kommt das beste Räumfahrzeug nicht durch.“