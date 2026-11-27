Der Gleichbehandlungsausschuss des Nationalrats lässt prüfen, ob Aufnahmen von Vergewaltigungen eigens unter Strafe gestellt werden sollen. Den Grünen geht das nicht weit genug, sie fordern ein Gesetz bis Jahresende.

Ob Aufnahmen von Vergewaltigungen künftig eigens strafbar sind, hängt nun von der Prüfung der beiden Ministerinnen und dem angekündigten Gewaltschutzpaket ab.

Ob Aufnahmen von Vergewaltigungen künftig eigens strafbar sind, hängt nun von der Prüfung der beiden Ministerinnen und dem angekündigten Gewaltschutzpaket ab.

Konkret geht es um das Herstellen, Besitzen und Weitergeben von Aufnahmen von Vergewaltigungen oder vergleichbarer sexueller Gewalt gegen Erwachsene. Laut einem Antrag von ÖVP, SPÖ und NEOS sollen Justiz- und Frauenministerin prüfen, ob es dafür einen eigenen Straftatbestand braucht. Falls ja, soll die Regierung einen Gesetzesentwurf vorlegen. Dafür stimmten die Koalitionsparteien und die FPÖ, die Grünen stimmten dagegen. Die Lücke bestehe vor allem bei Aufnahmen, die Erwachsene zeigen, sagte Sabine Schatz (SPÖ). Margreth Falkner (ÖVP) will auch Konsequenzen für jene, die solche Aufnahmen weiterteilen. Henrike Brandstötter (NEOS) und Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) wiesen darauf hin, dass gerade politisch aktive Frauen zunehmend digital angegriffen werden, etwa mit Deepfakes.

Grüne: „Verwässert“

Die Grünen hatten einen eigenen Antrag eingebracht, der bis Ende 2026 einen fertigen Gesetzesentwurf verlangt. Er wurde nur von FPÖ und Grünen unterstützt und damit abgelehnt. Der Koalitionsantrag beruhe fast vollständig auf dem grünen, sei aber „verwässert“ worden, kritisierte Meri Disoski (Grüne). Statt konkreter Maßnahmen gebe es nur Evaluierungen. Rosa Ecker (FPÖ) stimmte zu, nannte den Antrag aber „etwas zu diffus“ und kritisierte das Tempo der Justizministerin.

Ministerin verweist auf Gewaltschutzpaket

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner wies die Kritik zurück. Justizministerin Anna Sporrer habe im Ministerrat grünes Licht für ein Gewaltschutzpaket bis Jahresende bekommen, das auch Vergewaltigungsaufnahmen umfasse. Geplant seien unter anderem das Prinzip „Nur Ja heißt Ja“, die Strafbarkeit sexualisierter Deepfakes und schärfere Regeln bei Gruppendelikten. Vertagt wurden Anträge der Grünen zu sogenannten Cyberambulanzen für die Beweissicherung und zu Maßnahmen gegen K.-o.-Substanzen sowie ein FPÖ-Antrag zur Kinderbetreuung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 17:59 Uhr aktualisiert