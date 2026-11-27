Die Aufregung rund um das Verschwinden der kleineren Einkaufswagen in vielen HOFER-Filialen ist weiterhin groß. Auf 5-Minuten-Anfrage bezüglich einer Rückkehr winkt der Diskonter zwar ab, stellt aber Mitarbeiter-Hilfe in Aussicht.

Bereits Mitte letzten Monats war der Ärger rund um eine Änderung beim Diskonter-Riesen HOFER groß. Dort hat man in vielen Märkten nämlich die kleineren, höheren Einkaufswagen ersatzlos gestrichen. Seither ist meist nur noch ein großer und tiefer Einkaufswagen verfügbar. Gegenüber 5 Minuten hat es damals geheißen, dass man auf ein einheitliches Einkaufswagenmodell setze und in Filialen mit eingeschränkten Platzverhältnissen auch weiterhin auf die höheren Wagen mit geringerem Volumen setze.

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Facebook-Posting zu HOFER-Einkaufswagen Dutzende Male geteilt

Betroffene reagierten auf Facebook mit Unverständnis und trauerten den kleinen und hohen Wagen hinterher. Diese seien vor allem für Getränke und kleinere Einkäufe praktisch gewesen, meinte etwa ein Kunde. Und der Ärger ist auch nach mehreren Wochen nicht abgeklungen, wie man anhand mehrerer aktueller Facebook-Postings sieht. So meint eine Kundin, deren Posting über 170 Mal geteilt wurde und hunderte Reaktionen und Kommentare ausgelöst hat, dass sie seit Jahrzehnten gerne und oft bei HOFER einkaufen würde. Ihr würde es aber zunehmend schwerer fallen, die Waren erst tief hineinzustellen, sie dann bei der Kassa herauszuheben, sie dann wieder einzuräumen und denselben Prozess beim Auto zu wiederholen – und zwar „seit die geschickten, halbhohen Einkaufswagen entfernt wurden“. Eine 32-Jährige hat das Posting geteilt und mit dem Verweis auf ihr Alter gemeint, dass auch sie diese Einkaufswagen „wahnsinnig mühsam“ finde.

HOFER setzt auch weiter auf einheitliches Einkaufswagenmodell

Wir haben nun wieder bei HOFER nachgefragt, ob geplant ist, die hohen Einkaufswagen zurückzuholen. Der Diskonter erklärt dazu gegenüber 5 Minuten, dass man die Rückmeldungen der Kunden ernst nehmen und sie in die laufenden Entscheidungen einbeziehen würde. Grundsätzlich setze man aber überwiegend auf das größere Einkaufswagenmodell und eine parallele Wiedereinführung kleinerer Einkaufswagen zusätzlich zu den größeren Modellen sei derzeit „nicht vorgesehen“. Immerhin: „In Filialen, in denen es aufgrund der Platzverhältnisse sinnvoll oder erforderlich ist, kommen jedoch weiterhin Einkaufswagen mit geringerem Volumen zum Einsatz. In Filialen mit einem durchschnittlich kleineren Einkauf stehen zudem Einkaufskörbe zur Verfügung.“

HOFER setzt auf Mitarbeiter-Hilfe

Dennoch weiß man um die Probleme der Kundschaft mit dem Thema und erklärt auf Nachfrage von 5 Minuten, dass die Mitarbeiter angehalten seien, „freundlich und aufmerksam auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, etwa bei Fragen, beim Auffinden von Artikeln oder durch eine individuelle Unterstützung an der Kassa“.

HOFER bringt SB-Kassen in die Filialen

Apropos Neuerung bei HOFER: In den kommenden Wochen und Monaten werden insgesamt 170 der 540 Filialen in Österreich mit Selbstbedienungskassen ausgestattet. In den ersten Geschäften gibt es diese bereits, viele weitere werden folgen. Alles dazu auch hier: Neue Selbstbedienungskassen bei HOFER: Nur mit Rechnung kommt man raus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 18:13 Uhr aktualisiert