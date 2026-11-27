Rund 14 Kilo Lebensmittel im Wert von etwa 100 Euro wirft ein Haushalt in Österreich laut WWF jeden Monat weg. Oft liegt es an der falschen Lagerung. So bleiben deine Lebensmittel länger frisch.

Neben falscher Lagerung landen Lebensmittel auch im Müll, weil zu viel eingekauft oder das Ablaufdatum übersehen wird. Das belastet auch das Klima: Lebensmittelverschwendung verursacht weltweit rund 8 bis 10 Prozent der Treibhausgase. Laut EU-Kommission würden außerdem die Lebensmittelpreise sinken, wenn sich die Verschwendung bis 2030 halbiert.

Wie viel wirfst du an Lebensmitteln weg? Fast nichts. Ab und zu etwas. Leider viel zu viel. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Im Kühlschrank ist es nicht überall gleich kalt

„Wer die verschiedenen Temperaturzonen des Kühlschranks richtig nutzt, kann die Haltbarkeit zahlreicher Produkte verlängern“, sagt Nadine Wolbart von der Umweltberatung. Im Fach über der Gemüselade ist es mit etwa 2 Grad am kältesten. Dort gehören Fleisch und Fisch hin. In den oberen Fächern hat es 5 bis 8 Grad, ideal für Milchprodukte und Käse in geschlossenen Behältern. Schimmelkäse sollte extra verpackt werden. In der Gemüselade hat es rund 10 Grad. Spargel, Frühlingszwiebeln, Brokkoli oder Salat halten dort am besten in einem feuchten Tuch. Die Tür ist der wärmste Bereich, dort stehen Marmelade, Saucen, Getränke, Eier und Butter richtig. Gebäck, Erdäpfel, Zwiebeln und Bananen halten außerhalb des Kühlschranks länger. Auch Paradeiser bleiben besser draußen. Erdäpfel und Zwiebeln brauchen einen dunklen, trockenen Platz. Blattgemüse und Beeren mögen es dagegen kühl.

Äpfel lassen Salat schneller welken

Äpfel, Birnen, Bananen, Paradeiser, Pfirsiche und Marillen geben das Reifegas Ethylen ab. Dadurch verderben Salat, Gurken, Brokkoli, Karfiol und Karotten schneller. Diese sollten deshalb getrennt gelagert werden. Außerdem hilft es, den Kühlschrank im Mittelfach auf etwa 5 Grad einzustellen, ältere Lebensmittel nach vorne zu legen und den Kühlschrank regelmäßig zu reinigen. Warme Speisen sollten erst abkühlen, und die Tür sollte nicht lange offen stehen. Weitere Tipps gibt es auf wenigermist.at.