2.998 Euro verspricht eine Mail, die vermeintlich von der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) stammt, wie eine 5-Minuten-Leserin, die besagte Mail bekommen hat, nun gegenüber der Redaktion schildert. Diese sei eine Rückerstattung, die man aber erst bestätigen müsse. Genehmigt sei sie zwar schon, um das Geld aufs Konto bekommen zu können, muss man allerdings die Daten über den „sicheren Online-Service“ aktualisieren bzw. bestätigen. Gleichzeitig wird auch eine harte Deadline genannt. Der Link, über den man vermeintlich die Daten aktualisieren kann, ist nämlich nur 24 Stunden lang gültig.

©kk / privat Diese Mail macht derzeit die Runde.

„Die Versuchung, draufzuklicken, ist schon groß“

Die hohe Summe könnte dabei einige Menschen in Versuchung führen. Das meint auch die 5-Minuten-Leserin: „Die Versuchung, draufzuklicken, ist schon groß.“ Sie hat dieser allerdings widerstanden und ist somit nicht zum Opfer von Betrügern geworden. Genau das und nichts anderes ist diese Mail nämlich. Auch wenn der Absender auf den ersten Blick gut aussieht und alles professionell wirkt, handelt es sich doch um einen Betrugsversuch. Klickt man auf den Button, muss man höchstwahrscheinlich persönliche Daten eingeben, die dann wenig später für einen weiteren Betrugsversuch verwendet werden – um vorzutäuschen, dass der Unbekannte am anderen Ende des Telefons einen „kennt“.

„ÖGK fordert niemals per E-Mail oder SMS dazu auf…“

Bankdaten muss man für eine Rückerstattung seitens der ÖGK normalerweise nicht bestätigen – und schon gar nicht per Mail. Das erklärt die Gesundheitskasse auch auf ihrer Website: „Die ÖGK fordert niemals per E-Mail oder SMS dazu auf, sensible Daten über einen Direktlink oder Button zu ändern.“ Sollte man dennoch in die Falle getappt sein, sollte man sofort zur Polizei gehen und das anzeigen. Und in den darauffolgenden Tagen und Wochen besonders vorsichtig und achtsam sein, sollte man noch einmal von Unbekannten kontaktiert werden, da diese nun über persönliche Daten und Wissen verfügen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 20:12 Uhr aktualisiert