Discord ändert mit 15. Dezember seine Nutzungsbedingungen. Nachrichten aus öffentlich auffindbaren Servern können dann auch im Web erscheinen. Wer das nicht will, kann es in den Einstellungen abschalten.

Bis 15. Dezember bleibt noch Zeit, die eigenen Einstellungen bei Discord zu prüfen.

Bis 15. Dezember bleibt noch Zeit, die eigenen Einstellungen bei Discord zu prüfen.

Neben den Nutzungsbedingungen ändert die Plattform auch ihre Datenschutzrichtlinie und die Bedingungen für bezahlte Dienste wie Nitro. Das hat Discord am 23. November angekündigt.

Nutzt du Discord? Ja, für Gaming und mehr! Ja, aber nur beim Gamen. Nein, ich kenne Discord nicht einmal. Nein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Server-Nachrichten im Web

Betreiber von öffentlich auffindbaren Servern können auswählen, welche Kanäle auf einer eigenen Server-Webseite erscheinen. Automatische Zusammenfassungen von Unterhaltungen gibt es dort bereits. Nach dem 15. Dezember sollen nach und nach auch einzelne Nachrichten dazukommen, allerdings nur solche, die ab diesem Zeitpunkt geschrieben werden. Kanäle, die im Web sichtbar sind, werden gekennzeichnet.

So schaltest du es ab

Wer nicht will, dass eigene Nachrichten im Web auftauchen, kann das unter „User Settings“ und „Data and Privacy“ deaktivieren. Neue Nachrichten erscheinen dann nicht mehr. Bereits veröffentlichte bleiben sichtbar, bis man sie löscht. Gelöschte Nachrichten verschwinden laut Discord zwar von der Plattform, Suchmaschinen können aber eigene Kopien behalten.

Daten für Machine Learning

In der Datenschutzrichtlinie erklärt Discord außerdem genauer, wie Nutzerdaten für Machine-Learning-Modelle verwendet werden, etwa für Sicherheit und personalisierte Funktionen. Auch das lässt sich in den Einstellungen abschalten. Weitere Änderungen betreffen die Altersverifikation und das Family Center, mit dem Eltern die Aktivität ihrer Kinder einsehen können. Vorteile von Partnerfirmen für Nitro-Abonnenten sind laut den neuen Bedingungen nur zeitlich begrenzt. Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum können bei Streitigkeiten eine offizielle Schlichtungsstelle nach dem EU-Gesetz über digitale Dienste anrufen.

Das ändert sich bei Discord Ab wann: 15. Dezember

15. Dezember Nachrichten im Web: aus auffindbaren Servern, ab Mitte Dezember

aus auffindbaren Servern, ab Mitte Dezember Abschalten: User Settings › Data and Privacy

User Settings › Data and Privacy Datennutzung: für Machine Learning, abschaltbar

für Machine Learning, abschaltbar Nitro: Partnervorteile nur zeitlich begrenzt

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert