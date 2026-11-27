n den Nahverkehrszügen der Ostregion sollen mehr Sicherheitskräfte der ÖBB mitfahren, bis 2028 rund 40 zusätzliche. Außerdem sollen Übergriffe auf Bahnpersonal künftig gemeldet werden müssen.

Wie oft Bahnpersonal tatsächlich angegriffen wird, soll die neue Meldepflicht erst zeigen, Zahlen dazu nennt das Ministerium bisher nicht.

Wie oft Bahnpersonal tatsächlich angegriffen wird, soll die neue Meldepflicht erst zeigen, Zahlen dazu nennt das Ministerium bisher nicht.

Die Sicherheits- und Kontrollteams der ÖBB werden laut Mobilitätsministerium schrittweise aufgestockt. 2027 sollen rund 16 zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz sein, 2028 rund 40. Sie sollen vor allem früh am Morgen, spät am Abend und auf stark genutzten Verbindungen unterwegs sein. In der Ostregion fahren täglich rund 2.700 Nahverkehrszüge, allein die zehn S-Bahn-Linien der ÖBB in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nutzen täglich rund 274.000 Fahrgäste. Wie oft Bahnpersonal tatsächlich angegriffen wird, soll die neue Meldepflicht erst zeigen, Zahlen dazu nennt das Ministerium bisher nicht.

Auch Spucken soll meldepflichtig werden

Künftig sollen körperliche Übergriffe und sexuelle Übergriffe auf Bahnpersonal gemeldet werden müssen. Auch Spucken oder das Anschütten mit Flüssigkeiten fällt darunter, wenn dadurch die Gesundheit gefährdet ist oder jemand verletzt wird. Das gilt für eigenes Bahnpersonal ebenso wie für externe Sicherheits- und Servicekräfte. Die entsprechende Verordnung wird derzeit überarbeitet, wann sie gilt, ist noch offen. „Jeder einzelne Übergriff ist einer zu viel!“, sagt Mobilitätsminister Peter Hanke. Durch die Meldepflicht soll es erstmals ein österreichweites Bild darüber geben, auf welchen Strecken es besonders gefährlich ist.

Gemeinsame Streifen mit der Polizei

Die Maßnahmen sind Teil eines Zehn-Punkte-Plans, den ÖBB, WestBahn, Ministerien und Sozialpartner ausgearbeitet haben. Geplant sind unter anderem gemeinsame Streifen von Polizei und Bahnpersonal, mehr Deeskalationstrainings und der häufigere Einsatz von Bodycams.