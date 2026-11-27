Am Samstag bleibt es im Osten und Südosten Österreichs teils länger trüb, Nebel und Hochnebel halten sich zäh. Im Westen, im Süden und im Bergland setzt sich tagsüber die Sonne durch.

Vom Mühl- und Waldviertel über Niederösterreich und den Alpenostrand bis in den Südosten kann es laut GeoSphere Austria am Samstag länger grau bleiben. Teilweise halten sich Nebel- und Hochnebelfelder den ganzen Tag. Anderswo lösen sich einzelne Nebelfelder meist schon am Vormittag auf.

Viel Sonne im Westen und im Bergland

Im Westen und Süden sowie generell im Bergland scheint tagsüber überwiegend die Sonne. Der Wind weht meist nur schwach, im Wiener Becken und im Burgenland auch mäßig aus nördlichen Richtungen.

Frostiger Morgen mit bis zu minus 11 Grad

In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 11 und 0 Grad. Tagsüber steigen sie auf minus 2 bis plus 4 Grad. Während im Westen und Süden die Sonne scheint, bleibt es im Osten also teils neblig.