2022 war ein Österreicher im Italien-Urlaub, vier Jahre später trudelt dann plötzlich der Brief eines Inkassobüros ein. Die Forderung? 458,46 Euro wegen einer angeblichen Verkehrsübertretung. Konsumentenschützer konnten helfen.

Wie der Verein für Konsumenteninformation (VKI) nun erklärt, hätte das deutsche Inkassounternehmen „mit fragwürdigen Methoden versucht, bei einem Konsumenten eine Verkehrsstrafe samt Inkassokosten einzutreiben“. Eine angebliche Verkehrsübertretung in Turin beim Italienurlaub eines Österreichers im Jahr 2022 (!) sei der Grund für den Brief gewesen. Die Strafe, die zu zahlen gewesen wäre, belief sich auf nicht weniger als 458,46 Euro. Was für den Betroffenen besonders merkwürdig an der ganzen Geschichte war: Er hat von der Gemeinde Turin nie einen Bußgeldbescheid bekommen, erklärt er im Beratungsgespräch beim VKI.

Österreichische Behörde hat Zustellung verweigert

Nachdem sich die zuständige Juristin beim Unternehmen gemeldet und die Forderung bestritten hat, schickt dieses ein Zustellersuchen samt Bußgeldbescheid aus Italien. Dass der Konsument den Bescheid aber jemals erhalten hat, ist auch hier nicht ersichtlich. Die entscheidenden Felder zur Bestätigung der Zustellung sind nämlich nicht ausgefüllt. Auf Nachfrage beim zuständigen Amt der Landesregierung bestätigt man gegenüber dem VKI, dass das Zustellersuchen im Oktober 2022 eingelangt ist, die Zustellung selbst aber verweigert wurde. Der Grund? Das Ersuchen stammt von einer privaten italienischen Gesellschaft, die nach Auffassung der Behörde ein solches Schriftstück im Ausland nicht zustellen darf.

„Gibt ein eigenes, gesetzliches Verfahren“

Lena Trojer, die zuständige Juristin, erklärt den rechtlichen Hintergrund: „Bei einer italienischen Verkehrsstrafe handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Verwaltungsstrafe. Will man die grenzüberschreitend vollstrecken, gibt es ein eigenes gesetzliches Verfahren. Ein privates, gewinnorientiertes Inkassobüro kann dieses behördliche Verfahren nicht ersetzen und auch nicht die Forderung auf eigene Faust in Österreich eintreiben.“

Inkassounternehmen besteht erst weiter auf dem Geld

Trotz der Einwände, die man daraufhin gegen das Inkassounternehmen erhebt, stellt sich dieses erst einmal taub und besteht weiterhin auf den 458,46 Euro. Die Konsumentenschützer intervenieren ein weiteres Mal und listen alle rechtlichen und datenschutzrechtlichen Bedenken auf, woraufhin das Inkassounternehmen die Akte endgültig schließt und die Forderung nicht weiter verfolgt.

ADAC führt Musterverfahren gegen überhöhte Italien-Bußgelder

Trojer rät jetzt noch anderen, die von solchen Praktiken betroffen sein könnten: „Auch wenn ein Inkassobüro Jahre später plötzlich Geld fordert, sollte man nicht vorschnell zahlen. Gerade bei ausländischen Verwaltungsstrafen lohnt sich ein genauer Blick auf Zustellung, Vollstreckung und Zulässigkeit der Inkassobetreibung.“ Übrigens: Der Österreicher ist bei weitem kein Einzelfall. Der deutsche Autofahrerclub ADAC führt derzeit laut VKI auch ein Musterverfahren gegen überhöhte Italien-Bußgelder per Inkasso.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 21:03 Uhr aktualisiert