Während Österreichs Städte und ihre Umlandbezirke weiter wachsen, stehen viele ländliche Regionen vor einem Bevölkerungsrückgang. Die neue ÖROK-Bevölkerungsprognose bis 2051 zeigt einen tiefgreifenden Wandel für ganz Österreich.

Österreich steht vor einer demografischen Trendwende. Das geht aus der neuen regionalisierten Bevölkerungsprognose der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) für den Zeitraum 2026 bis 2051 hervor, die von JOANNEUM RESEARCH – POLICIES erarbeitet wurde. Demnach wächst die Gesamtbevölkerung in Österreich zunächst noch bis zum Jahr 2041 auf 9,37 Millionen Einwohner an. Danach kehrt sich der Trend jedoch um: Bis 2051 sinkt die Zahl wieder auf 9,32 Millionen Menschen.

Zuwanderung kann Geburtenrückgang nicht mehr ausgleichen

Verantwortlich für diese Entwicklung sind dauerhaft niedrige Geburtenzahlen bei gleichzeitig steigender Lebenserwartung, wird mitgeteilt. Bisher hat vor allem die internationale Zuwanderung den Geburtenrückgang in Österreich abgefedert und für Wachstum gesorgt. Laut Prognose reicht dieser Effekt bis 2051 aber nicht mehr aus, um die steigende Zahl an Sterbefällen bei sinkenden Geburtenzahlen auszugleichen. Die internationale Migration wird die Entwicklung des Landes jedoch noch stärker prägen als bisher.

Zahl der über 85-Jährigen verdoppelt sich

Besonders deutlich verändert sich die Altersstruktur in Österreich. Weniger Arbeitskräfte: Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter geht voraussichtlich um rund 370.000 Personen zurück. Deutlich mehr Hochbetagte: Gleichzeitig steigt die Zahl der Menschen im Alter von 85 Jahren oder älter um etwa 280.000 Personen an – sie wird sich damit mehr als verdoppeln.

Wachstum in Österreich nur noch in Städten und Zentralräumen

Auch die Kluft zwischen Zentralräumen und ländlichen Gebieten wird größer. Ein Bevölkerungswachstum erwartet die ÖROK bis 2051 österreichweit nur noch für größere Städte und deren Umland. Zu den Gewinner-Regionen zählen der Wiener Zentralraum (vom Nordburgenland bis ins südliche Weinviertel) sowie Landeshauptstädte samt Umlandbezirken wie Graz-Umgebung und Salzburg-Umgebung. Auch im oberösterreichischen Zentralraum Linz-Wels und im Vorarlberger Rheintal nimmt die Bevölkerung zu. In Kärnten wiederum wächst bis zum Jahr 2051 einzig in der Landeshauptstadt Klagenfurt die Einwohnerzahl.