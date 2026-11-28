Ein Verkehrsunfall im unwegsamen Gelände forderte am Freitagnachmittag die Einsatzkräfte am Katschberg: Weil die Unfallstelle in Schellgaden nicht normal erreichbar war, rückten die Helfer mit einer Pistenraupe an.

Am Katschberg kam es gestern zu einem schweren Unfall - nur eine Pistenraupe kam zum Unfallort in unwegsamem Gelände.

Am Katschberg kam es gestern zu einem schweren Unfall - nur eine Pistenraupe kam zum Unfallort in unwegsamem Gelände.

Gegen 15.04 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Freitag, dem 27. November, zu einem Verkehrsunfall nach Schellgaden am Katschberg alarmiert. Bei dem Zwischenfall war eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Die größte Herausforderung für die Retter stellte das unwegsame Gelände dar: Der Unfallort war für normale Einsatzfahrzeuge unzugänglich und konnte ausschließlich mit einer Pistenraupe erreicht werden, teilt die Feuerwehr St. Michael im Lungau in den sozialen Medien mit.

Hubschrauber flog Verletzten und Unfallauto weg

Nachdem die Einsatzkräfte die eingeklemmte Person aus dem Fahrzeug befreit hatten, stand der Abtransport an. Aufgrund der schwierigen Lage wurden sowohl der Verletzte als auch das verunfallte Auto mittels Hubschrauber aus dem Gelände geflogen, heißt es weiter.

Vierstündiger Großeinsatz

um 19.15 Uhr und damit nach über vier Stunden konnte die Feuerwehr St. Michael, die unter der Leitung von Ortsfeuerwehrkommandant Michael Hubauer-Brenner mit elf Mann sowie einem Vorausrüst- und Rüstlöschfahrzeug ausgerückt war, den Einsatz beenden. Unterstützt wurden sie bei der heiklen Rettungsaktion von den Freiwilligen Feuerwehren Muhr, St. Peter Oberdorf und Rennweg, der Bergrettung, der Polizei sowie den Mitarbeitern des Adventwegs am Katschberg.