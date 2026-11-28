Die Menschen in Österreich spenden weiterhin viel Geld, doch aufgrund der Teuerung können gemeinnützige Organisationen damit immer weniger bewirken.

Die Menschen in Österreich spenden weiterhin viel Geld, doch aufgrund der Teuerung können gemeinnützige Organisationen damit immer weniger bewirken.

Die Spendenbereitschaft in Österreich ist weiterhin hoch. Das zeigt der aktuelle Spendenbericht 2026 des Fundraising Verband Austria. Nachdem das Spendenaufkommen im Jahr 2022 mit 1,1 Milliarden Euro einen historischen Höchststand erreicht hatte, folgte 2023 die Trendwende. Im Jahr 2025 stieg das Spendenvolumen erstmals wieder um ein Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Aufgrund der anhaltenden Teuerung mussten gemeinnützige Einrichtungen seit 2023 allerdings einen inflationsbereinigten Wirkungsverlust von fast 25 Prozent hinnehmen.

Kleine Spenden zählen

Dass das Spendenaufkommen dennoch stabil bleibt, ist vor allem Privatpersonen zu verdanken. Von ihnen stammen 80,5 Prozent der gemeinnützigen Mittel. Dabei sind es insbesondere die vielen kleinen und mittleren Beträge, die einen Großteil des Spendenaufkommens ausmachen. So liegen 79,9 Prozent aller steuerlich abgesetzten Spenden unter 200 Euro. Auch Spenden aus Erbschaften gewinnen an Bedeutung: Insgesamt kamen dadurch 122 Millionen Euro zusammen, ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Dafür wird gespendet

Doch wohin fließt das gespendete Geld? Mit einem Anteil von 29,5 Prozent liegen die Bereiche Soziales und Gesundheit weiterhin an erster Stelle. Auf die internationale Hilfe entfallen 22,5 Prozent, auf Forschung, Wissenschaft und Universitäten rund 15 Prozent. Der Umwelt- und Tierschutz liegt mit 12,5 Prozent auf dem vierten Platz. Während die Spenden für Kinder und Jugendliche zunahmen, verzeichneten Kunst und Kultur einen Rückgang.

Weniger spenden mehr

Während der Anteil der Spendenden um drei Prozentpunkte auf 76 Prozent zurückging, erreichte die durchschnittliche Jahresspende laut einer Umfrage mit rund 156 Euro einen neuen Höchststand. Besonders spendabel zeigten sich die 35- bis 59-Jährigen mit durchschnittlich 184 Euro. Im Bundesländervergleich liegt Oberösterreich mit rund 193 Euro pro spendender Person vorne, Wien mit rund 131 Euro an letzter Stelle. Wer hingegen auf Spenden verzichtet, tut dies häufig aus finanziellen Gründen: 68 Prozent der Nichtspendenden gaben an, finanziell zu stark belastet zu sein.

Sorge um Spendenjahr

Auch der Ausblick auf das laufende Spendenjahr fällt wenig erfreulich aus. Während die Nachfrage nach sozialen und humanitären Leistungen steigt, kämpfen gemeinnützige Organisationen mit höheren Kosten und gekürzten öffentlichen Fördermitteln. „Gleichzeitig stagnieren oder sinken die Spendeneinnahmen, da immer mehr Spendende selbst finanziell unter Druck stehen. Damit wird gerade die breite Basis regelmäßiger Kleinspenden zunehmend geschwächt“, betont Ruth Williams, Geschäftsführerin des Fundraising Verband Austria. Für 2026 rechnet der Verband mit einem Spendenaufkommen zwischen einer Milliarde und 1,025 Milliarden Euro. Umso wichtiger wird die bevorstehende Weihnachtszeit: Viele Organisationen erzielen zwischen 25 und 30 Prozent ihrer jährlichen Spendeneinnahmen in der Vorweihnachtszeit. Den Auftakt dazu bildet der internationale Tag des Gebens, der sogenannte GivingTuesday, am 1. Dezember.