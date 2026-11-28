Die ÖBB stehen vor der grössten Strukturveränderung seit 2003. Der Verkehrsausschuss in Wien gab mehrheitlich grünes Licht für die Reform. Diese soll Kosten senken und Doppelstrukturen beseitigen.

Die ÖBB stehen vor einem grossen Umbau. Mit schlankeren Strukturen sollen jährlich bis zu 80 Millionen Euro für andere Zwecke frei werden.

Die ÖBB stehen vor einem grossen Umbau. Mit schlankeren Strukturen sollen jährlich bis zu 80 Millionen Euro für andere Zwecke frei werden.

Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS sprach sich der Verkehrsausschuss für die geplante ÖBB-Reform aus. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) verfolgt damit ein klares Ziel: Er will die ÖBB zum besten Eisenbahnverkehrsunternehmen Europas machen. Dafür sollen die Strukturen innerhalb des Konzerns vereinfacht und Zuständigkeiten klarer geregelt werden. Bei FPÖ und Grünen gibt es allerdings noch offene Fragen.

©Stadt Wien/David Bohmann Verkehrsminister Peter Hanke will die ÖBB mit schlankeren Strukturen zum besten Eisenbahnverkehrsunternehmen Europas machen.

Das soll sich ändern

Künftig soll die ÖBB-Holding AG mehr Aufgaben übernehmen. Die ÖBB-Produktion GmbH und die ÖBB-Technische Services GmbH sollen ihr direkt unterstellt werden. Zudem ist geplant, die ÖBB-Personenverkehr AG und die Rail Cargo Austria AG in Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) umzuwandeln. Für die Organisation der ÖBB-Infrastruktur AG sind hingegen keine Änderungen vorgesehen. Sie soll weiterhin allen Eisenbahnverkehrsunternehmen einen gleichberechtigten Zugang zum Schienennetz ermöglichen.

Millionen einsparen

Durch die neue Struktur sollen nicht nur doppelte Zuständigkeiten wegfallen, sondern auch Kosten gesenkt werden. ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä hofft, jährlich bis zu 80 Millionen Euro für andere Zwecke freimachen zu können. Im Zuge der Reform soll auch Personal umgeschult werden. Da die ÖBB jährlich rund 4.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, geht Matthä davon aus, entsprechende Einsatzmöglichkeiten zu finden. Die Beratungskosten für die Reform werden auf rund eine Million Euro geschätzt.

Kritik an der Reform

Während die Koalitionsparteien die geplanten Veränderungen begrüssen, bleiben bei der Opposition Fragen offen. Die Grünen wollten unter anderem wissen, ob es zu weiteren Privatisierungen oder einem Personalabbau kommen könnte. Seitens der SPÖ und NEOS gehe man nicht von einer „Privatisierungswelle“ aus. Auch die FPÖ zeigte sich noch skeptisch. Kritikpunkte betrafen unter anderem die geplante Gründung einer eigenen Gesellschaft für Triebfahrzeuge, die laut Verkehrsministerium vor allem buchhalterische Gründe hat.

Entscheidung steht aus

Eine Zustimmung im Nationalrat schliessen FPÖ und Grüne dennoch nicht aus. Voraussetzung dafür sei, dass ihre Bedenken noch ausgeräumt werden können. Ausschussobmann Wolfgang Moitzi (SPÖ) schlug deshalb einen gemeinsamen Termin der Verkehrssprecher aller Fraktionen vor. Verkehrsminister Hanke versicherte, für die Beantwortung offener Fragen zur Verfügung zu stehen.