In Götzendorf an der Leitha (Niederösterreich) wurden am Freitag 110 Soldatinnen und Soldaten verabschiedet. Auf sie wartet eine besondere Aufgabe: Sie bereiten den Abschluss des langjährigen Einsatzes im Libanon vor.

Seit November 2011 beteiligt sich das Österreichische Bundesheer an der UN-Friedensmission UNIFIL im Libanon. Nun geht der Einsatz in seine letzte Phase. Am Freitag, dem 27. November 2026, verabschiedete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner 110 Soldatinnen und Soldaten in Götzendorf an der Leitha. Es handelt sich dabei um die letzte reguläre Ablöse des österreichischen Kontingents.

Abzug vorbereiten

Mit 31. Dezember 2026 endet der bisherige Auftrag der UN-Mission. Der UN-Sicherheitsrat hatte das Mandat letztmalig bis zu diesem Datum verlängert. Danach beginnt der geordnete und sichere Abzug, für den ein Zeitraum von bis zu einem Jahr vorgesehen ist. Im Mittelpunkt stehen dann die Rückführung von Personal und Material sowie die dafür notwendigen Schutz- und Unterstützungsaufgaben.

©HBF/Carina Karlovits | 110 Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres bereiten den Abschluss des langjährigen Einsatzes im Libanon vor.

Österreichs Aufgaben

Dabei kommt auch der österreichischen Logistikeinheit eine wichtige Rolle zu. Zu ihren Aufgaben zählen Personen- und Materialtransporte sowie die Reparatur von Fahrzeugen. Zudem stellen die österreichischen Soldatinnen und Soldaten die Treibstoffversorgung der Camps anderer Nationen sicher. Österreichisches Feuerwehrpersonal kümmert sich darüber hinaus um den Brandschutz im UNIFIL-Hauptquartier in Naqoura. All diese Fähigkeiten sind auch bei der Vorbereitung und Durchführung des Abzugs von Bedeutung.

Tanner dankt Truppe

„Unsere Soldatinnen und Soldaten übernehmen in dieser letzten Phase des Einsatzes eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe. Mit ihrem Können und ihrer Erfahrung tragen sie dazu bei, den Einsatz geordnet abzuschließen und den sicheren Abzug vorzubereiten. Ich danke Ihnen und allen, die seit 2011 im Libanon gedient haben, für ihren Einsatz. Unser oberstes Ziel bleibt, dass alle gesund nach Hause zurückkehren“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.