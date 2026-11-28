Die Österreichische Ärztekammer übt scharfe Kritik an den Reformplänen der Gesundheitsministerin. Sie befürchtet eine Abwanderung von Ärzten und eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung in Österreich.

Sowohl eine starke Kassenmedizin als auch ein unabhängiger Wahlarztbereich seien für die medizinische Versorgung notwendig, betont Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK). In beiden Bereichen sei die Gesundheitsministerin bislang Verbesserungen schuldig geblieben. Nun sieht Steinhart durch die bekannt gewordenen Reformpläne sogar den Fortbestand beider Systeme gefährdet. Sollten die Vorhaben umgesetzt werden, könnte das seiner Ansicht nach das Ende der wohnortnahen Versorgung bedeuten.

Ärzte könnten gehen

Auch Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte, kritisiert die Pläne. Er bezweifelt, dass sich durch schlechtere Bedingungen für Wahlärzte das Kassensystem verbessern lässt. „Es werden sich deutlich mehr Wahlärzte ins Ausland oder in den Ruhestand begeben, der Druck aufs Kassensystem wird steigen und die Versorgung für alle schlechter werden. Das kann doch nicht das Ziel einer Gesundheitspolitik sein.“

Weniger Bürokratie

Stattdessen fordert Wutscher attraktivere Arbeitsbedingungen im Kassensystem. Auch der Abbau von Bürokratie sei notwendig. Dieser sei eigentlich bereits im Regierungsprogramm vorgesehen. Zudem brauche es die Umsetzung des von der Ärztekammer erarbeiteten österreichweit einheitlichen Leistungskataloges. „Hier vermissen wir den Einsatz der Ministerin, Verbesserungen zu schaffen“, kritisiert Wutscher.

Ärztedichte im Fokus

Welche Bedeutung Wahlärzte für die medizinische Versorgung haben, verdeutlicht die Ärztekammer anhand von Zahlen. In der aktuellen OECD-Studie wird Österreich erneut eine sehr hohe Ärztedichte zugeschrieben. Momen Radi, Leiter des ÖÄK-Referates für Wahl- und Privatärzte, verweist jedoch auf die unterschiedlichen Zählweisen der Länder. Während Österreich alle Ärzte erfasst, werden in manchen Ländern etwa Turnusärzte oder Ärzte über 70 Jahren nicht mitgezählt.

11.800 Wahlärzte

Würde man die rund 11.800 Wahlärzte aus der österreichischen Statistik herausrechnen, käme Österreich laut Ärztekammer auf rund 4,3 Ärzte je 1.000 Einwohner. Damit würde Österreich im EU-Vergleich gemeinsam mit Portugal und Tschechien auf dem geteilten elften Platz liegen. Radi sieht darin einen Beleg für die Bedeutung der Wahlärzte. „Die Zahlen geben jedenfalls keinen Anlass, den Wahlärzten die Verantwortung für Engpässe im Kassensystem zuzuschreiben“, unterstreicht Radi. Eine freiwillige Zusammenarbeit mit dem Kassensystem sollte ermöglicht werden, wenn dadurch der Zugang für Patienten verbessert wird.