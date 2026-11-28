Fliegen könnte in Österreich steuerlich entlastet werden. Verkehrsminister Peter Hanke spricht sich für eine Senkung der Flugabgabe aus. Gleichzeitig sollen nachhaltige Flugkraftstoffe verstärkt zum Einsatz kommen.

Über die Zukunft der Flugabgabe wurde im Verkehrsausschuss diskutiert. Grünen-Abgeordneter Lukas Hammer wollte von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) wissen, wie dieser zu einer vollständigen Abschaffung der Abgabe steht. Aus budgetären Gründen kommt diese für Hanke allerdings nicht infrage. Eine Senkung hält der Minister hingegen für sinnvoll. Insgesamt seien 62 Millionen Euro vorgesehen, um den Luftfahrtstandort angesichts der geopolitischen Spannungen zu entlasten. Die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung läuft noch.

©BKA/Andy Wenzel Verkehrsminister Peter Hanke hält eine Senkung der Flugabgabe für sinnvoll, schließt eine Abschaffung aus budgetären Gründen jedoch aus.

Nachhaltig fliegen

Während über eine mögliche Senkung der Flugabgabe beraten wird, gab der Verkehrsausschuss grünes Licht für ein Gesetz zu nachhaltigen Flugkraftstoffen. Hintergrund sind die Vorgaben der Europäischen Union, die den Einsatz solcher Kraftstoffe deutlich erhöhen will. Das geplante Bundesgesetz soll unter anderem die Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden festlegen. Auch die Höhe und Verwendung der vorgesehenen Geldstrafen sollen geregelt werden. ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne stimmten der Regierungsvorlage zu.

Kritik an Kosten

Die geplanten Regelungen stoßen allerdings nicht bei allen Parteien auf Zustimmung. FPÖ-Abgeordneter Maximilian Weinzierl kritisierte, dass die EU-Verordnung den Einsatz von Biokraftstoffen einschränke. Nachhaltige Flugkraftstoffe seien seinen Angaben zufolge drei- bis fünfmal so teuer wie herkömmliches Kerosin. Die zusätzlichen Kosten würden letztlich die Konsumenten tragen, so Weinzierl.

Fokus auf Luftfahrt

Auch über den Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe abseits des Flugverkehrs wurde diskutiert. Die FPÖ fordert dafür eine nationale Strategie samt Förderprogramm. Verkehrsminister Hanke sprach sich hingegen dafür aus, synthetische Kraftstoffe vor allem dort einzusetzen, wo eine direkte Umstellung auf elektrische Antriebe schwierig ist. Dazu zählt insbesondere der Flugverkehr. Auch die Grünen vertreten die Ansicht, dass alternative flüssige Kraftstoffe vorrangig dort eingesetzt werden sollten, wo eine Elektrifizierung nicht möglich ist. Der Antrag der FPÖ wurde vertagt.