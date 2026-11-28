Ab Mitte Mai 2027 gelten neue Pickerl-Regeln für Österreich. Diese betreffen aber auch so manches Auto mit Begutachtungsmonat ab Februar, so das Verkehrsministerium auf 5-Minuten-Anfrage. Wir wissen es ganz genau.

Statt nach drei Jahren müssen neue Autos ab 19. Mai 2027 erst nach vier Jahren erstmals zum Pickerl. Danach hat man jeweils zwei Jahre für den Werkstattbesuch Zeit, bis das Auto zehn Jahre alt ist. Dass man aber auch dazwischen immer schauen sollte, dass mit dem Auto alles in Ordnung ist – und man in gewissen Fällen freilich dennoch in die Werkstatt sollte – erklären der ÖAMTC und das Verkehrsministerium gegenüber 5 Minuten hier: Neue Pickerl-Regeln in Österreich: Wann du trotzdem in die Werkstatt solltest.

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Aktuelle Regel macht möglich, dass man in die neue Regelung „fällt“

Viele Autobesitzer, die nach derzeitiger Regel (nach drei Jahren erstmals, dann nach zwei Jahren und sobald das Auto fünf Jahre alt ist jährlich) zum Pickerl müssten, können sich den Termin nun alle zwei Jahre sparen. Das gilt aber übrigens nicht nur für jene Fahrzeuge, die ab Mai oder Juni zugelassen sind. Eine weitere Regel, die aktuell noch gilt, macht es möglich, dass man sich durch das Warten auf den Pickerl-Termin ebenjenen ersparen könnte.

Welche Überziehungsfristen beim Pickerl ab 2027 gelten

Aus dem Ministerium heißt es dazu auf Nachfrage von 5 Minuten: „Für Fahrzeuge mit Begutachtungsmonat Februar bis Juli 2027 gelten die alten Überziehungsfristen weiter.“ Und man gibt auch gleich ein Beispiel: „Die Plakette eines Fahrzeugs mit Begutachtungstermin (Lochung) März 2027 ist so wie bisher bis Juli 2027 gültig. Ab 19. Mai 2027 kann für solche Fahrzeuge eine Austauschplakette ausgegeben und dadurch die neuen Fristen in Anspruch genommen werden.“ Das gilt freilich nur in jenen Jahren, in denen nach der neuen Regelung keine Begutachtungen anstehen würden (also im dritten, fünften, siebenten und neunten Jahr nach Zulassung). Und übrigens: Mit der neuen Regelung fallen auch die bisherigen Fristen. Aktuell kann man das Pickerl einen Monat vor bis vier Monate nach der Frist machen lassen. Künftig ist das vier Monate vor der Frist möglich, eine Nachfrist wird es nicht mehr geben.

So sieht es mit den Fristen fürs Pickerl 2027 aus: Begutachtungstermin (Lochung) im Februar: gültig bis Juni 2027

Begutachtungstermin (Lochung) im März: gültig bis Juli 2027

Begutachtungstermin (Lochung) im April: gültig bis August 2027

Begutachtungstermin (Lochung) im Mai: gültig bis September 2027 Unter oben genannten Voraussetzungen können sich diese Fahrzeugbesitzer eine Austauschplakette holen und müssen das Pickerl nicht machen.

Wie man sich ein Pickerl mit neuer Lochung holen kann

Apropos Austauschplakette: Auch diesbezüglich haben wir beim Ministerium nachgefragt. Dazu heißt es nun: „Der Zulassungsbesitzer/die Zulassungsbesitzerin eines Fahrzeuges, für das nach dem 19. Mai 2027 eine längere Frist gilt, als auf der Lochmarkierung der Begutachtungsplakette ersichtlich ist, hat die Möglichkeit, bei einer zur Ausfolgung einer Begutachtungsplakette berechtigten Stelle die Ausfolgung einer gemäß § 57a Abs. 3 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 79/2026 gelochten Begutachtungsplakette zu verlangen, ohne dass eine Begutachtung durchgeführt werden muss (Austauschplakette).“ Kurz und knapp: Man kann sich – sofern in dem Jahr nach neuer Regelung kein Werkstattbesuch anstehen würde – ein neues Pickerl holen ohne dafür eine Begutachtung durchführen zu müssen.