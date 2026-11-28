Nach dem Wintereinbruch lockten der Black Friday und der erste Adventsamstag zahlreiche Menschen in Österreichs Geschäfte. Doch trotz guter Umsätze trübt die nationale Paketsteuer die Einkaufslaune.

Punsch, Kunsthandwerk und weihnachtliche Köstlichkeiten: Ob in Wien, Graz oder Salzburg – zahlreiche Einheimische und Touristen besuchten zum ersten Adventwochenende die Christkindlmärkte. Auch die heimischen Einkaufsstraßen und Einkaufszentren waren gut besucht. Viele Menschen verbanden ihren Einkaufsbummel mit einem anschließenden Besuch am Adventmarkt. Besonders gefragt waren Schokonikolos, Adventkränze und traditionelle Adventprodukte.

Auf Schnee folgt Umsatz

Nachdem Schnee und gesperrte Straßen am Donnerstag noch für deutlich weniger Kundschaft in den Geschäften gesorgt hatten, besserte sich die Lage am Freitag und Samstag. Die zahlreichen Rabattangebote und das schöne Wetter kamen dem Handel zugute. „Das erste Adventwochenende war für den Handel ein solider Start ins Weihnachtsgeschäft 2026“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Die Kundenfrequenz lag laut Rückmeldungen der Händler nur leicht unter dem sehr hohen Vorjahresniveau.

Das ist heuer gefragt

Doch was landet heuer besonders häufig im Einkaufskorb? In der ersten Woche des Weihnachtsgeschäfts zeichnet sich vor allem eine starke Nachfrage nach Spielzeug, Kosmetik, Bekleidung, Elektrogeräten und Büchern ab. Auch Lebensmittel und Süßwaren waren gefragt. Die Modehäuser verzeichneten am Freitag und Samstag einen starken Andrang. Der Buchhandel dürfte unterdessen von der aktuell stattfindenden „Buch Wien“, der größten Buchmesse Österreichs, profitieren.

39 Prozent sparen

Trotz des soliden Auftakts bekommt der heimische Handel die Kaufzurückhaltung der Bevölkerung zu spüren. Laut einer aktuellen Befragung des Handelsverbandes wollen 39 Prozent der Österreicher aufgrund der nationalen Paketsteuer und der damit verbundenen zusätzlichen Kosten von 2,40 Euro pro Bestellung heuer weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben. 15 Prozent wollen ihre Ausgaben im heimischen Onlinehandel reduzieren, sechs Prozent direkt in den Geschäften und weitere 18 Prozent in beiden Bereichen. Besonders ausgeprägt ist die Kaufzurückhaltung bei der jungen Generation (Gen Z) mit 55 Prozent.

Kritik an Paketsteuer

Der Handelsverband übt deshalb Kritik an der nationalen Paketsteuer. „Die nationale Paketsteuer trifft ausgerechnet auch jene heimischen Händler, die in den letzten Jahren viel in die Digitalisierung und den Aufbau eigener Onlineangebote investiert haben“, erklärt Will. Angesichts des hohen Preisbewusstseins der Bevölkerung hält er zusätzliche nationale Belastungen für kontraproduktiv. „Europaweit zahlt heuer nur Österreichs Christkind Paketsteuer“, so der Handelssprecher abschließend.