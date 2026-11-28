Am 1. Dezember ist es wieder so weit: Die Pensionen in Österreich werden ausbezahlt. Bei Hunderttausenden kommen aber fast 27 Euro weniger aufs Konto. Wir haben hier alle Informationen für euch.

Die Überweisung der Pension für November steht unmittelbar bevor. Österreichs Älteste bekommen ihr Geld immer am 1. des nachfolgenden Monats – sofern dieser Tag nicht auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt. Da das im Dezember nicht der Fall ist, wird die November-Pension am kommenden Dienstag, 1. Dezember 2026, überwiesen. Für deutlich über eine Million Menschen bedeutet das gleichzeitig, dass 26,85 Euro weniger aufs Konto kommen.

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Pensionisten wird erstmals neue Gebühr abgezogen

Mit 15. November war nämlich erstmals auch bei vielen Pensionisten die e-Card-Gebühr für das Jahr 2027 fällig. Tun muss man dafür übrigens nichts, es geschieht alles automatisch. Wie viele Menschen sind davon nun aber neu betroffen? Seitens der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hieß es dazu exklusiv gegenüber 5 Minuten: „Mit der November-Pension wird bei 1.462.466 Personen die e-Card-Gebühr einbehalten.“ Bei den weiteren großen Versicherungsanstalten (der BVAEB für öffentlich Bedienstete, Eisenbahnen und Bergbau sowie der SVS für Selbstständige) wird von den Pensionisten aktuell noch keine e-Card-Gebühr gefordert. Der Hintergrund ist, dass in beiden Fällen teils Kostenbeteiligungen für Arztbesuche geleistet werden, erklärt man auf Nachfrage von 5 Minuten. Wer die Gebühr ebenfalls nicht zahlen muss, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Pensionisten müssen die e-Card-Gebühr nicht bezahlen: Bezieher der Ausgleichszulage

Bezieher des Ausgleichszulagenbonus

Bezieher des Pensionsbonus

Bezieher der Waisenpension

Bezieher eines Übergangsgeldes, Rehabilitationsgeldes oder einer Teilpension

bei Vorliegen eines Haftruhens

allgemein Personen mit weiterem Bezug (z. B. weitere Pension, Erwerbseinkommen, Arbeitslosengeldbezug), von dem bereits ein Serviceentgelt einbehalten wird

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 16:23 Uhr aktualisiert