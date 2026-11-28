Es sollte die Generalprobe für das große Revierderby werden, doch für den FC Schalke 04 endete der heutige Samstagnachmittag in einer sportlichen Katastrophe.

Die Mannschaft des österreichischen Schalke-Cheftrainers Miron Muslic kam beim SC Paderborn 07 völlig unter die Räder. Damit warten die „Knappen“ mittlerweile seit acht Pflichtspielen auf ein Erfolgserlebnis.

Bitterer Nachmittag für Schalkes Österreicher

Auch aus österreichischer Sicht verlief die Partie alles andere als erfreulich. Während Innenverteidiger Maximilian Wöber aktuell gar nicht im Aufgebot stand (er ist noch verletzt), rückten Dejan Ljubičić im zentralen Mittelfeld und Junior Adamu im Sturm in die Startelf von Trainer Muslic. Beide konnten dem Debakel jedoch nichts entgegensetzen.

So spielten die Österreicher bei Schalke

Dejan Ljubičić spielte zwar über die volle Distanz durch, blieb im Mittelfeld aber ohne nennenswerte Akzente nach vorne, kein einziger Torschuss und keine Torvorlage standen am Ende zu Buche. Junior Adamu hing in der Offensive weitgehend in der Luft. Nach einem einzigen Abschluss wurde der ÖFB-Teamstürmer in der 68. Minute vorzeitig ausgewechselt. Nur vier Minuten nach der Pause sorgte Adil Aouchiche mit dem zwischenzeitlichen 1:5 für den einzigen Ehrentreffer der Gäste, bevor Paderborn in der Schlussphase noch drei weitere Male zuschlug.

Jetzt wartet ausgerechnet Borussia Dortmund

Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt Muslic und seinen Spielern nicht, denn am kommenden Sonntag, dem 6. Dezember, steigt in der heimischen VELTINS-Arena das prestigeprächtige Revierderby gegen Borussia Dortmund. Ob das österreichische Trio rechtzeitig wieder in die Spur findet, wird entscheidend sein: Vor heimischer Kulisse braucht es von Ljubičić wieder deutlich mehr Zugriff und Kreativität im Zentrum, während Adamu vor dem Tor eiskalt zuschlagen muss, um gegen den Erzrivalen bestehen zu können.

Österreichische Legionäre beim FC Schalke 04 im Überblick: Junior Adamu (Sturm, Rückennummer 20): Aufgewachsen in Graz (Steiermark) , erste Stationen beim GSV Wacker und dem GAK, danach Wechsel in die Salzburger Akademie.

Dejan Ljubičić (Mittelfeld, Rückennummer 21): Geboren in Wien , aufgewachsen in Wien und Pressbaum (Niederösterreich) , ausgebildet beim Favoritner AC sowie dem SK Rapid Wien.

Maximilian Wöber (Abwehr, Rückennummer 39): Geboren und aufgewachsen in Wien , Jugendstationen beim SZ Marswiese, Wiener Sportklub und SK Rapid Wien.

Miron Muslic (Cheftrainer): Geboren in Bihać (Bosnien-Herzegowina), aufgewachsen in Innsbruck (Tirol).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 17:55 Uhr aktualisiert