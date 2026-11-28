Jetzt ist der Grund bekannt: Der ORF verlängert den Vertrag von „Studio 2“-Moderator Norbert Oberhauser wegen der angespannten Budgetlage nicht. Mit 30. Juni 2027 ist Schluss.

Dem „Standard“ gegenüber bestätigte der ORF das Ende der Zusammenarbeit. Die angespannte Budgetsituation lasse eine Fortsetzung des Vertrags nicht zu, hieß es vom Sender. Oberhauser war als freier Mitarbeiter mit befristetem Vertrag tätig. „Studio 2“ selbst soll laut „Heute“ fixer Bestandteil des Vorabendprogramms bleiben. Wer die Moderation ab Juli 2027 übernimmt, ist noch nicht bekannt. Mit dem Budget als Grund endet damit Mitte 2027 Oberhausers zweite Zeit beim ORF.

„Vor allem für mich“

Wie 5 Minuten bereits berichtete, hatte Oberhauser sein Aus am Freitag selbst auf Instagram bekanntgegeben. „Das kommt jetzt überraschend! Vor allem für mich“, schrieb er. Er blicke „mit großer Dankbarkeit auf eine spannende Zeit“ zurück. Bis zum Vertragsende wolle er „noch einmal Vollgas“ geben, was danach kommt, ließ er offen. Unter seinem Posting zeigten sich Kolleginnen betroffen. Christine Reiler schrieb: „Ich bin schockiert. Und es trifft mich sehr.“ Auch Barbara Karlich reagierte und nannte ihn ihren Lieblingskollegen.

Vom Landesstudio zum Vorabend

Der gebürtige Grazer begann Anfang der 1990er-Jahre im ORF-Landesstudio Steiermark. Danach moderierte er unter anderem bei Antenne Steiermark, KroneHit und lange Zeit beim Privatsender Puls 4. Seit 2019 moderiert er „Studio 2“ im ORF. 2020 tanzte er bei „Dancing Stars“ mit und sprang danach als Moderator ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 18:23 Uhr aktualisiert