Ab Dezember stehen in Österreich einige Neuerungen an. Diese betreffen etwa die Vignette und die Spritpreisbremse, aber gleichzeitig auch Gehaltsauszahlungen, das Weihnachtsgeld und die Pension. Wir haben den Überblick für euch.

Wie fast jeden Monat stehen auch mit Anfang des nächsten Monats einige Änderungen in Österreich an. Zudem wird in den kommenden Tagen auch das Weihnachtsgeld auf Millionen Konten landen. In der folgenden Infobox findet ihr einen ersten Überblick über die Änderungen, die anstehen. Im Artikel erfahrt ihr zu allen Themen auch noch Genaueres.

Die Änderungen im Überblick: endgültiges Aus der Klebevignette mit 1. Dezember

mit 1. Dezember Spritpreisbremse läuft aus

läuft aus neuer ÖBB-Fahrplan ab 13. Dezember

ab 13. Dezember November-Pension für Hunderttausende „gekürzt“

für Hunderttausende „gekürzt“ Weihnachtsgeld steht an

steht an neuer Kollektivvertrag für 55.000 Eisenbahner Genaueres zu allen Themen im Artikel

Ab 1. Dezember gibt es die Vignette nur noch digital

Eine der wohl größten Änderungen, die im Dezember anstehen, ist das Ende der Klebevignette für Österreichs Autobahnen. Mit 1. Dezember wird hierzulande nur noch die digitale Variante verkauft, da ab dem Vignettenjahr 2027 (das am 1. Dezember 2026 beginnt) keine Klebevariante mehr angeboten wird. Gleichzeitig kann man sich durch einen einfachen Kniff auch ein paar Euro sparen. Die Vignette für 2027 ist im Dezember nämlich noch für den Preis der 2026er-Variante zu haben. Bedeutet für Autos beispielsweise 106,80 statt 108,90 Euro für das ganze Jahr. Ab Jänner steigen die Preise dann um zwei Prozent – und liegen damit unterhalb der Inflation. Alles dazu erfahrt ihr auch hier auf 5min.at: Vignette 2027 ab heute erhältlich: So bekommst du sie zum selben Preis.

Spritpreisbremse läuft mit Ende November aus

Ein weiteres Thema für Autofahrer und Co. ist das Auslaufen der Spritpreisbremse. Diese gilt in der aktuellen Form nur noch bis Ende November und bringt derzeit eine Ersparnis von rund zwölf Cent pro Liter. Eine Nachfolgeregelung gibt es derzeit noch nicht, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer spricht sich aber dafür aus, dass man zumindest die Preis-Runter-Garantie auch im Dezember noch behalten sollte. Die Margenbegrenzung dagegen dürfte demnach wohl auslaufen. Diese macht derzeit 3,5 Cent pro Liter aus. Kommt es tatsächlich so, wird der Sprit hierzulande am Dienstag, 1. Dezember, wohl schlagartig wieder etwas teurer werden. Eine endgültige Entscheidung steht aktuell aber noch aus.

©Montage: Canva Eine Nachfolgeregelung der Spritpreisbremse steht bisher noch aus.

Neuer ÖBB-Fahrplan ab 13. Dezember: Was er alles bringt

Ebenfalls spannend für Pendler könnte der neue ÖBB-Fahrplan sein, der mit 13. Dezember 2026 in Kraft tritt. So wird es auf der Koralmstrecke zwischen Graz und Villach etwa zusätzliche Interregio-Verbindungen am Tagesrand geben, die Züge zwischen Graz und Maribor halten künftig auch am Flughafen. Und auch die Verbindung zwischen Graz und Linz profitiert vom neuen Fahrplan. Weiters wird es auch ins benachbarte Ausland mehr Angebote geben – vor allem nach Deutschland, Italien, in die Slowakei und zwei Direktverbindungen pro Richtung nach Belgrad mit einer Fahrzeit von rund sechseinhalb Stunden. Die gesamten Änderungen könnt ihr hier nachlesen: ÖBB-Fahrplan 2027 bringt neue Züge und monatelange Sperren.

©ÖBB Ab Mitte Dezember gibt es einen neuen ÖBB-Fahrplan.

November-Pension bringt Hunderttausenden weniger Geld

Auch finanziell wird es im Dezember spannend. So steht am 1. Dezember etwa die November-Pension an. Auch hier wird eine Neuerung schlagend, werden doch hunderttausende Pensionisten erstmals bei der e-Card-Gebühr für das Folgejahr zur Kasse gebeten. Dementsprechend bekommen, wie die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) gegenüber 5 Minuten erklärt, genau 1.462.466 Menschen hierzulande 26,85 Euro weniger aufs Konto. Alles zur Auszahlung und welche Ausnahmen es von der Gebühr gibt, erfahrt ihr hier auf 5min.at: November-Pension: Über 1 Million Österreicher bekommen jetzt weniger Geld. Die e-Card-Gebühr wird freilich auch mehreren Millionen Arbeitnehmern hierzulande vom November-Gehalt abgezogen. Wegen der gleichzeitigen Sonderzahlung werden das die meisten aber kaum merken.

Bist du schon in Pension? Nein, ich stehe erst am Anfang meiner Karriereleiter. Nein, ein paar Jährchen habe ich noch vor mir. Ich bin in den nächsten Monaten pensionsberechtigt. Seit kurzem. Schon lange! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Das Weihnachtsgeld steht für die meisten Österreicher an

Viele Arbeitnehmer bekommen in den kommenden Tagen nämlich mit ihrem Gehalt auch das Weihnachtsgeld aufs Konto. Netto bedeutet das dann durchaus einmal das Doppelte und mehr im Vergleich zu den übrigen Auszahlungen im Jahr. Wir haben für euch in einer Tabelle zusammengefasst, wie viel es netto insgesamt gibt und wer überhaupt wie viel vom „14. Gehalt“ bekommt: Weihnachtsgeld für Millionen Österreicher: Wie viel jetzt netto am Konto landet.

Gehaltserhöhung für diese Österreicher ab Dezember

Rund 55.000 Beschäftigte bei den Eisenbahnen in Österreich haben Mitte November dann ebenfalls aufatmen können. Die Kollektivvertrags-Verhandlungen haben nämlich einen Abschluss gefunden – der neue Vertrag gilt ab 1. Dezember 2026. Dieser bringt ab bzw. im Dezember unter anderem eine Erhöhung der Nebenbezüge um 3,1 Prozent und eine 250-Euro-Einmalzahlung für Beschäftigte in Unternehmen mit 40-Stunden-Woche. Was noch so alles beschlossen wurde, lest ihr hier: 38,5 Stunden: Neue Arbeitszeitregelung für Eisenbahner fix.