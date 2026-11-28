Auf 39 Prozent der Waldflächen, die sich verjüngen müssen, gibt es Wildschäden. Das zeigt der Wildschadensbericht 2025, den der Landwirtschaftsausschuss im Parlament beraten hat. Der Waldfonds ist zu 96 Prozent umgesetzt.

Trotz erster positiver Signale bleiben die Wildschäden damit auf einem hohen Niveau, vor allem im Schutzwald. Beim Waldfonds ist hingegen der Großteil der 430 Millionen Euro bereits vergeben.

Trotz erster positiver Signale bleiben die Wildschäden damit auf einem hohen Niveau, vor allem im Schutzwald. Beim Waldfonds ist hingegen der Großteil der 430 Millionen Euro bereits vergeben.

Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft hat am Donnerstag, 27. November 2026, zwei Berichte beraten: den Wildschadensbericht 2025 und den Waldfonds-Bericht 2025. Das geht aus einer Aussendung der Parlamentskorrespondenz hervor. Demnach weisen 39 Prozent der verjüngungsnotwendigen Waldflächen Wildschäden auf. Bei der Erhebung 2007 bis 2009 waren es noch 37 Prozent. Im Schutzwald fiel der Anstieg deutlich stärker aus.

Minister sieht erste Trendwende

Minister Norbert Totschnig sieht dennoch Hinweise auf Verbesserungen. Beim Wildeinflussmonitoring ging der Wildeinfluss im Vergleich der Jahre 2019 bis 2021 mit 2022 bis 2024 in 39 Bezirken zurück, in 34 Bezirken nahm er zu. Die Aussagekraft ist wegen des kurzen Vergleichszeitraums aber begrenzt. Bei den Schälschäden gibt es ein gemischtes Bild. Im Wirtschaftswald sank der Anteil geschälter Stämme von 9,5 auf 6,5 Prozent. Im Schutzwald liegt er bei 5,3 Prozent und damit über dem Niveau von 2007 bis 2009. Insgesamt bleibt das Schadensniveau laut Bericht zu hoch.

Fragen aus allen Fraktionen

Olga Voglauer (Grüne) wollte wissen, welche Schlüsse aus regionalen Verbesserungen gezogen werden. Totschnig verwies auf den „Forst & Jagd Dialog“, auf dessen Basis in drei Ländern Jagdgesetze geändert wurden. Der Dialog feiert sein 15-jähriges Bestehen und soll praxisnäher werden, die „Mariazeller Erklärung“ soll neu unterzeichnet werden. Peter Schmiedlechner (FPÖ) sprach Gebiete mit hohen Wildbeständen an. Bei den Abschussplänen verwies der Minister auf die Zuständigkeit der Länder. Josef Hechenberger (ÖVP) sah Handlungsbedarf bei den Schälschäden im Schutzwald. Karin Doppelbauer (NEOS) fragte, wie sich die natürliche Verjüngung im Schutzwald verbessern lässt. Laut Totschnig ist Naturverjüngung meist günstiger, setzt aber einen angepassten Wildbestand voraus. Für aktive Aufforstung stehen jährlich bis zu 15 Millionen Euro bereit.

Waldfonds fast vollständig vergeben

Vom Waldfonds mit 430 Millionen Euro waren mit 1. April 2026 rund 391 Millionen Euro gebunden, das sind etwa 91 Prozent. Im November lag der Umsetzungsstand bei 96 Prozent. Auf die Frage von Heinrich Himmer (SPÖ) nach der Nachfrage nannte Totschnig rund 41.000 eingelangte Anträge. Besonders gefragt waren Maßnahmen zur Klimaanpassung. Rund 36.500 Hektar wurden aufgeforstet oder gepflegt, 33,3 Millionen klimafitte Forstpflanzen wurden gefördert. Der Schadholzanteil sank 2025 von 55 auf 33 Prozent. Für die Wiederbewaldung bestehender Schadflächen veranschlagt das Ministerium rund 1,1 Milliarden Euro, für klimabedingte Anpassungen bis 2050 rund 6,7 Milliarden Euro.

Geld für Waldbrandschutz und Forstarbeit

Manuel Pfeifer (FPÖ) und Petra Tanzler (SPÖ) fragten nach Mitteln für die Waldbrandprävention und die Feuerwehren. Dafür sind im Waldfonds 14,5 Millionen Euro vorgesehen, etwa für Spezialausrüstung, Überwachung des Waldbrandrisikos und Bewusstseinsbildung. Für die Schulung von Feuerwehrmitgliedern gibt es eine Waldbrandübungsanlage. Michael Seemayer (SPÖ) sprach den Mangel an Forstarbeitskräften an. Totschnig nannte die Arbeit körperlich hart und riskant und forderte eine gute Ausbildung sowie kollektivvertragliche Löhne. Die Sozialpartner haben für 2027 eine Lohnerhöhung um 3,2 Prozent vereinbart. Acht der ursprünglich zehn Maßnahmen sollen im Waldresilienzfonds weitergeführt werden, die Sonderrichtlinie ist noch in Verhandlung. Beide Berichte nahm der Ausschuss einstimmig zur Kenntnis.