Nach den Freisprüchen im Prozess um das Wiener Laaerbergbad will Bundeskanzler Christian Stocker das Sexualstrafrecht verschärfen. Die Grünen werfen der Regierung Untätigkeit vor und fordern das Prinzip „Nur Ja heißt Ja“.

Während Stocker nach den Freisprüchen im Laaerbergbad-Prozess eine Regel für Sexualdelikte in Gruppen plant, drängen die Grünen also auf das Konsensprinzip. Einen Gesetzesentwurf der Regierung gibt es bisher zu keinem der beiden Punkte.

Während Stocker nach den Freisprüchen im Laaerbergbad-Prozess eine Regel für Sexualdelikte in Gruppen plant, drängen die Grünen also auf das Konsensprinzip. Einen Gesetzesentwurf der Regierung gibt es bisher zu keinem der beiden Punkte.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, wurden im Prozess um sexuelle Übergriffe auf mehrere Mädchen im Wiener Laaerbergbad vier Männer freigesprochen. Das Gericht stellte zwar fest, dass der Übergriff stattgefunden hat. Es konnte aber nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit klären, ob die Angeklagten die Täter waren. Die Freisprüche erfolgten im Zweifel und sind nicht rechtskräftig. Die Männer bestritten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.

Stocker will Regel wie beim Raufhandel

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kritisierte die Entscheidung. Es gebe Entscheidungen der Justiz, die viele Menschen „zu Recht einfach nicht mehr verstehen“. Ein Verbrechen dürfe nicht ungestraft bleiben, nur weil unklar sei, wer welchen Teil davon begangen habe. Stocker schlägt vor, sich am Raufhandel zu orientieren. Dort wird bestraft, wer an einer Schlägerei teilnimmt, auch wenn nicht geklärt werden kann, wer zugeschlagen hat. Eine ähnliche Regel soll dafür sorgen, dass auch Sexualdelikte in Gruppen zu Verurteilungen führen können. Einen Entwurf gibt es noch nicht.

Grüne: „Regierung kündigt nur an“

Den Grünen reicht das nicht. Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen, wirft der Regierung in einer Aussendung vor, nur anzukündigen, statt ein Gesetz vorzulegen. Justizministerin Anna Sporrer und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner würden seit über einem Jahr versprechen, das Konsensprinzip „Nur Ja heißt Ja“ zu verankern. Passiert sei bisher nichts. Laut Disoski war im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen die Evaluierung und Verschärfung des Sexualstrafrechts für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Diese Frist sei verstrichen. Anträge der Grünen zu „Nur Ja heißt Ja“ hätten die Regierungsparteien im Parlament wiederholt abgelehnt.

Zustimmung statt Gegenwehr

Die Grünen fordern, dass künftig die Zustimmung entscheidend ist und nicht die Gegenwehr. Wer aus Angst erstarrt oder schweigt, stimme damit keiner sexuellen Handlung zu. Außerdem wollen die Grünen Lücken im Strafrecht bei der Herstellung und Verbreitung von Vergewaltigungsaufnahmen schließen. Dafür haben sie eigene Gesetzesänderungen vorgeschlagen. In der Verantwortung sieht Disoski Stocker, Sporrer und Holzleitner gemeinsam.