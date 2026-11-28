Die winterlichen Bedingungen stellen die Veranstalter im alpinen Ski-Weltcup in Copper Mountain heute Abend auf eine harte Probe.

Die Hoffnungen ruhen heute vor allem auf Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Marco Schwarz, die allesamt als aussichtsreiche Kandidaten für Spitzenplätze gelten.

Die Hoffnungen ruhen heute vor allem auf Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Marco Schwarz, die allesamt als aussichtsreiche Kandidaten für Spitzenplätze gelten.

Wegen anhaltender Schneefälle sind die Pistenteams nach wie vor intensiv damit beschäftigt, die Strecke rennfertig zu präparieren. Der geplante Beginn des Herren-Super-G um 19.45 Uhr ließ sich daher nicht halten, losgehen soll es nun frühestens um 20.30 Uhr. Ein nächstes Jury-Update zur möglichen Startzeit wurde für 19.30 Uhr angekündigt.

ÖSV-Team hofft auf Trendwende

Für Österreichs Speed-Herren steht in den Vereinigten Staaten einiges auf dem Spiel: Nach einem bisher verpatzten Start in den Weltcup-Winter soll nun endlich die sportliche Wende gelingen. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Marco Schwarz, die allesamt als aussichtsreiche Kandidaten für Spitzenplätze gelten.