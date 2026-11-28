Mehreren Medienberichten zufolge waren Einkaufszentren und Innenstädte am ersten Einkaufssamstag nach Black Friday und Schnee am Donnerstag sehr gut besucht.

Von der gesperrten Tiefgarage in Wien bis zum Outlet in Parndorf ist der Handel damit gut ins Weihnachtsgeschäft gestartet. Ob sich der Andrang auch im Umsatz zeigt, wird sich laut Wirtschaftskammer erst an den nächsten Adventsamstagen zeigen.

Von der gesperrten Tiefgarage in Wien bis zum Outlet in Parndorf ist der Handel damit gut ins Weihnachtsgeschäft gestartet. Ob sich der Andrang auch im Umsatz zeigt, wird sich laut Wirtschaftskammer erst an den nächsten Adventsamstagen zeigen.

Händler von Wien bis Graz zeigen sich zufrieden, in Wien musste sogar eine Tiefgarage gesperrt werden.

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Wien: Gedränge in der Innenstadt

In Wien war die Innenstadt ab Mittag dicht gedrängt. Am Donnerstag hatten Schnee und Verkehrsbehinderungen manchen Betrieben noch Rückgänge im hohen zweistelligen Bereich beschert. Am Samstag profitierten laut Dieter Steup, Obmann der Wirtschaftskammer für die Innenstadt, besonders Textil, Elektro und Spielwaren, auch Dekoartikel wurden viel gekauft. Es seien viele zahlungskräftige Touristen in der Stadt. Die Buchungslage für die Adventwochenenden liegt laut Wien Tourismus leicht über dem Vorjahr. Im Auhof Center im Westen Wiens war der Andrang so groß, dass kurzfristig die Tiefgarage gesperrt werden musste. „Der erste Einkaufssamstag war phänomenal“, sagt Eigentümer Peter Schaider der „Krone“. Auch Florian Richter, Centermanager von Wien Mitte The Mall, meldet ein volles Haus. Als Gründe nennt er den Schutz vor schlechtem Wetter, die Lust auf Schnäppchen und das Weihnachtsgeld. Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer wollen neun von zehn Wienerinnen und Wienern heuer Geschenke kaufen, im Schnitt sieben Stück um rund 300 Euro. Der Handel erwartet hochgerechnet 460 Millionen Euro.

Graz: Samstag stärker als Black Friday

Auch in Graz war viel los. „Es ist seit der Früh sehr viel los“, sagt Heike Heinisser, Centerleiterin im Shopping Nord, der „Kleinen Zeitung“. Konkrete Frequenzzahlen soll es erst kommende Woche geben. Carina Weyringer, Center-Managerin im Murpark, spricht von einer klar positiven Dynamik. Wegen des Wintereinbruchs sei warme Kleidung gefragt, zu den Verkaufshits zählen das Spiel GTA 6 und Heißluftfritteusen. Bei Kastner & Öhler war der Samstag laut Geschäftsleiter Clint Böttcher stärker als der Black Friday, im Vorjahr war es umgekehrt. Ausländische Kunden hätten tendenziell mehr ausgegeben als heimische. Die Black-Friday-Angebote wurden bis Montag verlängert. Im Center West ist laut Centermanager Martin Wittigayer die Kaufkraft da, die Leute würden aber bewusster kaufen.

Oberösterreich: „Am ersten Einkaufssamstag wurde auch gekauft“

In Oberösterreich waren die Einkaufszentren voll. „Die Kaffees sind voll“, sagt Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile in Ried im Innkreis, dem ORF. Im Max Center in Wels habe die Black Week zusätzlichen Schwung gebracht, so Center-Managerin Doris Panagl. Viele wollten aber noch warten und sich beraten lassen. Christoph Redl von der Wirtschaftskammer Oberösterreich betont, dass nicht nur die Frequenz zähle. Am ersten Einkaufssamstag sei auch gekauft worden. Laut einer Studie der KMU Forschung Austria wollen neun von zehn Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern etwas verschenken, im Schnitt um 310 Euro, also mehr als im Vorjahr.

Burgenland: Outlet über dem Vorjahr

Im Burgenland verzeichnet der Handel einen guten Start. Der erste Schnee am Donnerstag erhöhte die Nachfrage nach Winterkleidung, vor allem nach winterfesten Schuhen. Im EO Oberwart zeigte sich Centermanagerin Margit Portschy zufrieden. Im Designer Outlet Parndorf lagen Umsatz und Besucherzahlen laut Mario Schwann deutlich über dem Vorjahr. Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer wollen 88 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer heuer Geschenke kaufen.

Niederösterreich: Mehr Besucher heißt nicht mehr Umsatz

In Niederösterreich war die Frequenz an sechs Standorten um bis zu fünf Prozent höher als im Vorjahr. Karl Ungersbäck von der Wirtschaftskammer Niederösterreich warnt aber: Mehr Besucher bedeuten nicht automatisch mehr Umsatz. Die umsatzstärksten Tage seien erfahrungsgemäß die nächsten beiden Adventsamstage. In Mödling sagt Heide Beer, Leiterin eines Handwerksgeschäfts, das Geschäft ziehe erst an, wenn die Kundschaft Anfang nächster Woche Geld auf dem Konto habe.

Mariahilfer Straße an vier Tagen gesperrt

Wer in Wien auf die Mariahilfer Straße will, lässt das Auto besser stehen. Am 5., 8., 12. und 19. Dezember ist der innere Abschnitt zwischen Museumsplatz und Kaiserstraße gesperrt, ebenso die Neubaugasse bis zur Lindengasse. Der 13A fährt geteilt, die Stadt rät zur U3 oder U6.