Am Sonntag scheint im Westen und Norden Österreichs häufig die Sonne. Von Kärnten über die Steiermark bis in die niederösterreichischen Berge hält sich dagegen zäher Hochnebel.

Während der Westen und Norden also viel Sonne abbekommen, bleibt es von Kärnten bis in die Steiermark grau.

Während der Westen und Norden also viel Sonne abbekommen, bleibt es von Kärnten bis in die Steiermark grau.

Im Westen und Norden ziehen laut GeoSphere Austria am Sonntag nur dünne Wolkenfelder durch, regional gibt es in der Früh etwas Nebel. Danach zeigt sich dort häufig die Sonne. Anders sieht es von Kärnten über weite Teile der Steiermark bis in die niederösterreichische Bergwelt aus. Dort hält sich zäher Hochnebel, die Sicht ist stark eingeschränkt.

So wird das Wetter auf den Bergen

Auf Kammniveau dreht der Wind auf Südost, im Westen weht schwacher Westwind. In 2.000 Metern Seehöhe hat es im Süden minus 5 Grad, im Westen um plus 2 Grad. In 3.000 Metern liegen die Temperaturen bei minus 3 bis minus 5 Grad. Während der Westen und Norden also viel Sonne abbekommen, bleibt es von Kärnten bis in die Steiermark grau.