Die kalte Jahreszeit nimmt nun auch temperaturtechnisch in Österreich so richtig Fahrt auf. Deutlich zweistellige Minusgrade hatte es am heutigen Sonntag, 29. November 2026, gleich in mehreren Orten.

Der Sonntag brachte in (fast) ganz Österreich extrem frostige Temperaturen. Die Thermometer sind stellenweise sogar recht deutlich unter die Marke von minus zehn Grad gesunken. Der unangefochtene Spitzenreiter war laut GeoSphere Austria St. Jakob im Defereggental in Osttirol. Dort hat es regelmäßig extreme Tiefstwerte. Das zeigt auch der Extremwert von minus 27 Grad für einen November. Ganz so kalt war es am Sonntag zwar nicht, minus 15,7 Grad wurden aber dennoch verzeichnet.

29. November: Österreichs Kältepole in einer Tabelle

Auf Platz 2 folgt ebenfalls ein alter Bekannter, wenn es um die Kältepole in Österreich geht. In St. Michael im Lungau (Salzburg) haben die Thermometer bis zu minus 13,9 Grad angezeigt. Laut GeoSphere-Austria-Aufzeichnungen hat es mit Mittersill noch ein zweiter Salzburger Ort aufs Stockerl geschafft. Dort lagen die Tiefstwerte bei minus 12,7 Grad. In der folgenden Tabelle findet ihr die Top 10 der kältesten Messstationen am 29. November 2026.

Wetterstation Bundesland Tiefsttemperatur St. Jakob im Defereggental (Ost-)Tirol minus 15,7 Grad St. Michael im Lungau Salzburg minus 13,9 Grad Mittersill Salzburg minus 12,7 Grad Zell am See Salzburg minus 12,6 Grad Nauders Tirol minus 12,1 Grad Rauris Salzburg minus 12 Grad Tannheim Tirol minus 11,8 Grad Tamsweg Salzburg minus 11,2 Grad Kirchdorf in Tirol Tirol minus 11,1 Grad Freistadt Oberösterreich minus 10,9 Grad

Diese Tiefsttemperaturen wurden in der Steiermark und Kärnten verzeichnet

Nicht ganz so extrem frostig aber immer noch sehr kalt war es auch in Kärnten und der Steiermark. In der Steiermark war etwa Aigen ganz knapp an der Marke von minus 10 Grad dran. Die Thermometer sind laut GeoSphere Austria bei minus 9,8 Grad stehen geblieben. Dahinter folgten auf den Podestplätzen Bad Mitterndorf (minus 7,6 Grad) und Irdning/Gumpenstein (minus 6,9 Grad). In Kärnten hat die Wetterstation in Mallnitz mit minus 8,4 Grad die Tiefsttemperatur des Bundeslandes angezeigt. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten Obervellach (minus 7 Grad) und Döllach (minus 6,9 Grad).

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 07:52 Uhr aktualisiert