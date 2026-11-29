Kältepole: Minus 15,7 Grad! So kalt war es am Sonntag in Österreich
Die kalte Jahreszeit nimmt nun auch temperaturtechnisch in Österreich so richtig Fahrt auf. Deutlich zweistellige Minusgrade hatte es am heutigen Sonntag, 29. November 2026, gleich in mehreren Orten.
Der Sonntag brachte in (fast) ganz Österreich extrem frostige Temperaturen. Die Thermometer sind stellenweise sogar recht deutlich unter die Marke von minus zehn Grad gesunken. Der unangefochtene Spitzenreiter war laut GeoSphere Austria St. Jakob im Defereggental in Osttirol. Dort hat es regelmäßig extreme Tiefstwerte. Das zeigt auch der Extremwert von minus 27 Grad für einen November. Ganz so kalt war es am Sonntag zwar nicht, minus 15,7 Grad wurden aber dennoch verzeichnet.
29. November: Österreichs Kältepole in einer Tabelle
Auf Platz 2 folgt ebenfalls ein alter Bekannter, wenn es um die Kältepole in Österreich geht. In St. Michael im Lungau (Salzburg) haben die Thermometer bis zu minus 13,9 Grad angezeigt. Laut GeoSphere-Austria-Aufzeichnungen hat es mit Mittersill noch ein zweiter Salzburger Ort aufs Stockerl geschafft. Dort lagen die Tiefstwerte bei minus 12,7 Grad. In der folgenden Tabelle findet ihr die Top 10 der kältesten Messstationen am 29. November 2026.
|Wetterstation
|Bundesland
|Tiefsttemperatur
|St. Jakob im Defereggental
|(Ost-)Tirol
|minus 15,7 Grad
|St. Michael im Lungau
|Salzburg
|minus 13,9 Grad
|Mittersill
|Salzburg
|minus 12,7 Grad
|Zell am See
|Salzburg
|minus 12,6 Grad
|Nauders
|Tirol
|minus 12,1 Grad
|Rauris
|Salzburg
|minus 12 Grad
|Tannheim
|Tirol
|minus 11,8 Grad
|Tamsweg
|Salzburg
|minus 11,2 Grad
|Kirchdorf in Tirol
|Tirol
|minus 11,1 Grad
|Freistadt
|Oberösterreich
|minus 10,9 Grad
Diese Tiefsttemperaturen wurden in der Steiermark und Kärnten verzeichnet
Nicht ganz so extrem frostig aber immer noch sehr kalt war es auch in Kärnten und der Steiermark. In der Steiermark war etwa Aigen ganz knapp an der Marke von minus 10 Grad dran. Die Thermometer sind laut GeoSphere Austria bei minus 9,8 Grad stehen geblieben. Dahinter folgten auf den Podestplätzen Bad Mitterndorf (minus 7,6 Grad) und Irdning/Gumpenstein (minus 6,9 Grad). In Kärnten hat die Wetterstation in Mallnitz mit minus 8,4 Grad die Tiefsttemperatur des Bundeslandes angezeigt. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten Obervellach (minus 7 Grad) und Döllach (minus 6,9 Grad).