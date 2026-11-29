Die Reaktionen auf das kürzlich erschienene Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission könnten kaum unterschiedlicher sein. Während die eine Seite (rund um Gewerkschaftsbund und Pensionistenvertreter) erklärt, dass das bedeuten würde, dass die Pensionen sicher und finanzierbar bleiben, sind sich etwa Industriellenvereinigung und NEOS sicher, dass es Strukturreformen brauche. NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser meint, dass die Zahlen des Berichts unterstreichen würden, „dass der Ausgabenpfad bei Pensionen überschritten wird und damit der Nachhaltigkeitsmechanismus ausgelöst werden wird“.

„Spätestens jetzt muss jedem klar sein, dass wir handeln müssen“

Tatsächlich sei für ihn klar, dass dieser Zielpfad sogar um rund 3,2 Milliarden Euro überschritten wird – „mehr als das Fünffache der gesetzlichen Toleranz“, so Gasser. Und weiter: „Spätestens jetzt muss jedem klar sein, dass wir handeln müssen. Denn verantwortungsvolle Politik bedeutet auch, dass wir nicht warten, bis die Notbremse greift, sondern gegensteuern, wenn wir das Problem erkennen.“ Was es bedeutet, wenn der Nachhaltigkeitsmechanismus ausgelöst wird, könnt ihr übrigens hier nachlesen: So spart Regierung bei Pensionen: Müssen wir bald länger arbeiten?

„Je früher wir handeln, desto…“

Für Gasser ist außerdem klar, dass man nun die richtigen Konsequenzen ziehen müsse: „Je früher wir handeln, desto planbarer können auch notwendige Reformen umgesetzt werden und ihre Wirkung entfalten. Kurzfristig müssen wir darüber sprechen, die Pensionsgeschenke der Vergangenheit rückgängig zu machen. Denn diese sind auf Kosten kommender Generationen gegangen.“ Er spricht konkret auch eine Maßnahme an, die eigentlich erst im Nachhaltigkeitsmechanismus thematisiert wird: „Auch über eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters muss endlich offen und ideologiefrei gesprochen werden, damit wir langfristig unseren Zielpfad einhalten können.“ Eine Diskussion über das gesetzliche Antrittsalter hat die SPÖ bisher ausgeschlossen.

Pensionistenvertreterinnen sehen „stabile Finanzierung“

Dagegen sind sich der Seniorenbund und der Pensionistenverband Österreich (PVÖ) sicher, dass das Gutachten der Alterssicherungskommission eine „stabile Finanzierung“ zeigen würde. Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec fordert dabei auch ein Ende des „ständigen Pensions-Alarmismus“: „Jedes Jahr im November wird dasselbe Schreckgespenst an die Wand gemalt. Das Gutachten zeigt aber: Die Finanzierung der Pensionen ist stabil. Und gemessen an der Wirtschaftsleistung steigen die Bundesmittel sogar langsamer, als vor einem Jahr angenommen worden ist.“ Auch PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer fordert „eine faire Pensionsdebatte mit echten Zahlen statt ständiger Panikmache“. Denn: „Nicht alles im Pensionsbudget ist Pension.“ So würde die Pensionsversicherung auch Gesundheitsvorsorge, Rehabilitation, Krankenversicherungsbeiträge und soziale Leistungen finanzieren.