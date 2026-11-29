Nachdem es bereits am Sonntag richtig eisig war, sind die Temperaturen auch in den kommenden Tagen und zum Dezemberstart richtig frostig. Unter anderem in einer Tabelle zeigen wir, was uns erwartet.

In den kommenden Tagen bleibt es auch weiterhin richtig kalt.

In den kommenden Tagen bleibt es auch weiterhin richtig kalt.

Die kalte Jahreszeit hat nun so richtig begonnen. Nachdem am Donnerstag in ganz Österreich teils zentimeterdick Schnee gefallen ist, ist es jetzt auch richtig frostig geworden. So hatte es am Sonntag, 29. November 2026, bereits Tiefstwerte nahe der Minus-16-Grad-Marke. Alles dazu hier: Kältepole: Minus 15,7 Grad! So kalt war es am Sonntag in Österreich. Und auch der Start in den Dezember bleibt kalt. Die minus 15,7 Grad vom Sonntag könnten da sogar noch einmal unterboten werden.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Tabelle zeigt, wie kalt es jetzt wird

Laut Prognose der GeoSphere Austria wird es am Montag mit bis zu minus zwölf Grad noch am „wärmsten“ sein. Am Dienstag, 1. Dezember, liegen die tiefsten Werte bei minus 13 Grad, am Mittwoch werden überhaupt minus 16 Grad erwartet. Am Donnerstag und Freitag rechnen die Experten aktuell mit bis zu minus 15 Grad. Wir haben für euch eine Tabelle mit den Tiefsttemperaturen der nächsten Tage erstellt. Dabei haben wir vor allem die Werte von Mittwoch bis Freitag, wo es noch einmal ein Stück kälter werden dürfte, zusammengefasst. Abgebildet sind die drei jeweils größten Orte des jeweiligen Bundeslandes. Zusätzlich dazu haben wir auch noch die beiden Kältepole des Sonntags hinzugezogen – St. Jakob im Defereggental (Osttirol) und St. Michael im Lungau (Salzburg).