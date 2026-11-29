Im Dezember stehen einige Feiertage an, dementsprechend sind auch die Geschäfte an mehreren Tagen unterschiedlich offen. Besonders spannend ist jedes Jahr der 8. Dezember. Wir haben uns erkundigt, wie es dieses Jahr ausschaut.

Wir haben bei den großen Supermärkten und Diskontern nachgefragt, wann und wo sie im Dezember an den Feiertagen geöffnet haben.

Wir haben bei den großen Supermärkten und Diskontern nachgefragt, wann und wo sie im Dezember an den Feiertagen geöffnet haben.

Vor allem rund um das Weihnachtsfest könnte es dieses Jahr eng werden. Am 24. sperren die Geschäfte nämlich schon früher zu, am 25. und 26. sind die Weihnachtsfeiertage. Und am 27. Dezember ist dann auch noch Sonntag. Dreieinhalb Tage lang sind die meisten Geschäfte in Österreich also geschlossen. Wir kennen nun die Öffnungszeiten von SPAR, Lidl, HOFER und BILLA an den jeweiligen Tagen.

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Welche Geschäfte haben am 8. Dezember geöffnet?

Der erste Feiertag im Dezember ist dabei gleich ein Besonderer. Am 8. Dezember dürfen die Geschäfte nämlich theoretisch aufsperren. Wie handhaben das die großen Supermärkte und Diskonter aber? Lidl erklärt gegenüber 5 Minuten: „Als Zeichen der Wertschätzung lassen wir auch heuer wieder alle unsere heimischen Filialen am 8. Dezember geschlossen.“ Mit einer Ausnahme: Die Filiale in der Arena Fohnsdorf in der Steiermark hat aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung geöffnet. Anders sieht das etwa beim zweiten Diskonter aus. Die HOFER-Filialen werden am 8. Dezember in ganz Österreich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Seitens der SPAR-Pressestelle heißt es: „Am 8. Dezember haben jedenfalls die INTERSPAR-Märkte geöffnet und einige weitere Standorte ebenso.“ Und die Öffnungszeiten an diesem Feiertag bei BILLA findet man hier auf deren Homepage. Einige wenige Geschäfte in sieben Bundesländern sind offen.

Öffnungszeiten am 8. Dezember: HOFER : von 10 bis 18 Uhr

: von 10 bis 18 Uhr Lidl : geschlossen, außer Filiale in der Arena Fohnsdorf

: geschlossen, außer Filiale in der Arena Fohnsdorf SPAR : Interspar-Märkte und einige weitere Standorte

: Interspar-Märkte und einige weitere Standorte BILLA: einige wenige Geschäfte in 7 Bundesländern

Wie sieht es mit den Geschäfts-Öffnungszeiten am 24. und 31. Dezember aus?

Spezielle Tage sind auch der 24. sowie der 31. Dezember – also Heilig Abend und Silvester. An beiden Tagen sperren die Geschäfte in Österreich schon etwas früher zu. Die Lidl-Standorte haben in ganz Österreich am 24. Dezember bis 13 Uhr geöffnet, am 31. Dezember schließen die Filialen um 16 Uhr. Die HOFER-Filialen sind bis 13 bzw. 15 Uhr (24. bzw. 31. Dezember) geöffnet, bei BILLA hat man bis 13 bzw. 17 Uhr offen. Ähnlich sieht das bei SPAR aus, da lohnt sich aber allgemein immer ein Blick in die Shop-Suche hier online, die zeigt, wie lange und welche Geschäfte offen haben.

Öffnungszeiten am 24. und 31. Dezember: HOFER : bis 13 bzw. 15 Uhr (24. bzw. 31. Dezember)

: bis 13 bzw. 15 Uhr (24. bzw. 31. Dezember) Lidl : 13 bzw. 16 Uhr

: 13 bzw. 16 Uhr SPAR : größtenteils 13 bzw. 15 Uhr

: größtenteils 13 bzw. 15 Uhr BILLA: 13 bzw. 17 Uhr

Sonderöffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen

Und schließlich stehen auch noch die Weihnachtsfeiertage an, die gleichzeitig ein sehr langes Wochenende einläuten. Bei Lidl sind österreichweit von 25. bis inklusive 27. Dezember alle Geschäfte geschlossen. Sonderöffnungszeiten gibt es erst von 3. Jänner bis einschließlich 21. März in Schruns (Vorarlberg), Zell am See und Altenmarkt (beide Salzburg) – an Sonn- und Feiertagen dann jeweils von 14 bis 18 Uhr. „Sehr unterschiedlich“ seien die Öffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen bei SPAR, weshalb man dazu rät, die Shop-Suche zu bemühen. Außerdem wird es in den Märkten Tage vorher angeschrieben sein, wie die Öffnungszeiten sind, versichert man gegenüber 5 Minuten.

Wie es an den Weihnachtsfeiertagen bei BILLA und HOFER aussieht

Bei HOFER werden am 25. Dezember alle Filialen in Österreich geschlossen sein. Am 26. Dezember und 1. Jänner haben dann jene Geschäfte offen, „an denen grundsätzlich an Feiertagen geöffnet werden darf – zum Beispiel in touristischen Hotspots“, heißt es in einer Aussendung. Das betrifft sechs Standorte in Tirol und fünf in Salzburg. Welche das genau sind, erfahrt ihr hier online bei den HOFER-Sonderöffnungszeiten. Auch bei BILLA sind die Öffnungszeiten rund um die Feiertage durchaus unterschiedlich. Auch hier könnte es sich lohnen, in den Geschäften vor den Feiertagen zu schauen oder die Online-Suche hier zu bemühen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 16:23 Uhr aktualisiert